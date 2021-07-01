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На окружній дорозі Дніпра з'явиться нова розв'язка

1 липня 2021 11:29

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Будівництво ведеться за програмою "Велике будівництво". "Автомагістраль-Південь" вже почала укладати дорожній одяг

Будівництво дворівневої розв'язки на об'їзній дорозі Дніпра

Будівництво дворівневої розв'язки на об'їзній дорозі Дніпра / Фото: Велике будівництво

Роботи з будівництва Південної обхідний дороги навколо Дніпра вийшли на новий рівень: компанія "Автомагістраль-Південь" почала укладати дорожній одяг на дворівневої транспортної розв'язки. Роботи ведуться в рамках президентської програми "Велике будівництво".

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Південний обхід Дніпра почали створювати ще в 2013 році. Проект відновили зі стартом держпрограми. Обхід протяжністю 7 км стане частиною магістралі М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине та направить транзитні потоки на правий берег міста в обхід житлової забудови.

"Ця частина проекту вкрай важлива, оскільки дозволить повноцінно з'єднати всі ділянки об'їзної дороги, забезпечивши комфорт і безпеку транспортного руху при перетині нової траси з магістральною вулицею міста" , – повідомляється на Facebook-сторінці "Великого будівництва".

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Компанія "Автомагістраль-Південь", крім споруди дворівневої транспортної розв'язки на перетині з вулицею Аеропортівська, одночасно будує кілька ділянок дороги, залучаючи 200 працівників і 75 одиниць спецтехніки. Зараз працюють над системами водовідведення, зливової каналізації і водопропускних труб для поверхневих вод з полів і ярів.

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Завершити роботи планують восени цього року.

Роботи над новою розв'язкою

Роботи над новою розв'язкою / Фото: Велике будівництво

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Нагадаємо, всього в 2021 році в рамках "Великої будівництва" в Україні має бути відремонтовано та побудовано 2000 км доріг місцевого значення та 4500 км – державного. Також будуть відновлені 150 мостів і штучних споруд. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Також ми пояснювали, чому нову окружну дорогу Києва будуватимуть без тендеру Prozorro.

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А про те, як погані дороги впливають на людей, чи є в України гроші на масштабні ремонти і багато іншого, дізнавайтеся в репортажі-розслідуванні "Слідами Великого будівництва":

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