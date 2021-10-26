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Склад правління повністю змінили: хто тепер керує "Укрзалізницею"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
26 жовтня, 12:30
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Кабмін повністю змінив склад правління "Укрзалізниці" – нові члени правління
Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці"
Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів України затвердив новий склад правління АТ "Укрзалізниці" та припинив повноваження попереднього.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці" 26 жовтня.

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Тимчасовим очільником компанії став Олександр Камишин.

До цього Камишин був тимчасовим виконувачем обов’язків. Новими членами правління стали Григорій Бойко, Євген Лященко, Орест Логунов, Олександр Перцовський і Роман Черницький.

Цей склад правління компанії є тимчасовим, а остаточний буде схвалено загальними зборами акціонерів.

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Скандал із головою наглядової ради УЗ

22 вересня Кабмін не став продовжувати контракт із колишнім членом наглядової ради "Укрзалізниці" Сергієм Лещенко, який займав цю посаду 2 роки.

Більшості українців посадовець запам'ятався своїми казковими гонорарами та дорогими придбаннями.

Протягом 2019-2020 років Лещенко заробив близько 60 млн грн, хоча до наглядової ради його запросили, як відомого борця з корупцією.

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Чим ще запам'ятався Лещенко у наглядовій раді – у нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що провідники у вагонах "Укрзалізниці" почали використовувати стару схему з підсадження "зайців" у вагони.

А також розповідали про нові правила перевезень, запроваджених у зв'язку з карантином.

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