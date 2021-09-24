"Ты его в дверь, а он в окно лезет" – чем запомнился Лещенко в набсовете УЗ

Фокус с набсоветом УЗ, состоящим из теоретиков и антикоррупционеров, не удался – компания из плохого состояния перешла в катастрофическое

"Укрзализныця" осталась без наблюдательного совета, включая Сергея Лещенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин 22 сентября отказался продлевать контракт с членом набсовета "Укрзализныци" Сергеем Лещенко. За 2 года работы в этом органе Лещенко большинству запомнился только одним – сказочными гонорарами. Но совсем скоро появилась информация о том, что контракт с Лещенко все же продлят. Пока, правда, информация об этом официально не подтверждена. Ее обнародовал нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"):

"Как говорит народная поговорка: "Ты его в дверь, а он в окно лезет". Скоро придется отдельный закон о делещенкозации принимать, так просто он от кормушки за наши с вами налоги не отстанет", - написал Гончаренко в Telegram.

Почему Лещенко могут оставить в набсовете УЗ? Сайт "Сегодня" решил проанализировать возможные причины.

Что не так с Лещенко?

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В январе 2021 года пять лет исполнилось квартирному скандалу, который прославил Сергея Лещенко как депутата со скромной зарплатой, которому удалось приобрести квартиру в центре Киева в элитном жилом комплексе за баснословные 7,5 млн грн.

В незаконном обогащении Лещенко подозревала не только общественность, но и генпрокурор. По подсчетам экспертов, ремонт в квартире Лещенко обошелся ему до 3 млн гривен.

Что конечно мелочи жизни. Ведь только за первые четыре месяца на должности члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заработал 1,4 млн грн (350 тыс. в месяц).

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Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг. Владимир Омелянсчитает, что "журналист Лещенко образца 2012 года на страницах "Украинской Правды" ежедневно бы критиковал работу члена Наблюдательного Совета Лещенко образца 2019-21 гг".

"План капитальных инвестиций традиционно выполнялся на 30-50%, что приводит к массовой аварийности, снижению скорости движения, отсутствия гарантий своевременного и в полном объеме перевозок грузов и пассажиров", – отметил Омелян.

Омелян отмечает, что за прошедший год не закуплено ни одного пассажирского вагона. А ущерб за 2020 год, по словам экс-министра превышает 12 млрд. грн.

"Компания из состояния плохого перешла в состояние катастрофическое", – констатирует Омелян.

Политический аналитик Ярослав Макитра делится с "Сегодня" мнением о том, что Сергей Лещенко членом наблюдательного совета УЗ числился лишь формально:

"Часто такого рода должности используются, чтобы оплачивали услуги из госбюджета специалистов по другим политическим направлениям. Не стоит исключать, что Лещенко может появится в последствии и на других должностях. Так было в случае с Мустафой Найемом, который из Набсовета "Укробронпрома" перешел на должностях замминистра инфраструктуры", – говорит аналитик.

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Он считает, что "Укрзализниця" не почувствует "потери бойца" в любом случае. По его мнению, Лещенко во время работы в набсовете УЗ, не хватило важного – конкретных действий.

"Качество услуг компании, которые желают лучшего, от этого не изменятся. Но было бы хорошо, чтобы столь публичный человек, уважаемый журналист и экс-нардеп обнародовал конкретные шаги, действия, которые осуществлял на должности в Набсовете за бюджетные деньги", – отметил Ярослав Макитра.

Собеседники "Сегодня" отмечают: Лещенко непрофессионал, он не имеет специальных знаний, требующихся для управления железными дорогами. Вероятно, его пригласили в набсовет, как известного борца с коррупцией. Ведь коррупция – большая проблема "Укрзалізниці". Но по мнениюнародного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, назначение экс-нардепа и бывшего журналиста Сергея Лещенко членом наблюдательного совета "Укрзализници" было осуществлено таким образом, что оно само по себе и есть коррупционное решение.

"Он попадает в наблюдательный совет не потому, что является специалистом в управлении железной дорогой. Не потому, что он является специалистом в управлении бизнесом. Это коррупционное назначение. Он там и олицетворяет эту коррупцию, с которой якобы борется", – говорит Бужанский.

Высокая зарплата в обмен на убытки

В 2019-2020 гг. члены набсовета "УЗ" получили в общей сложности 60 млн грн. При этом не понесли никакой ответственности за некомпетентные и коррупционные решения, принимавшиеся на УЗ.

Вместо того, чтобы проводить структурные преобразования, топ-менеджмент "УЗ" регулярно принимал вредительские решения, считает экс-директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев. По его словам, наблюдательный совет сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов. В результате государство обязали уплатить банку 85 млн грн комиссии за то, что кредит не был использован.

"Укрзализныця" закончила прошлый год с убытками почти в 12 млрд грн. Народный депутат Украины Сергей Магера отмечает, что запрет набсовета проводить какие-либо структурные преобразования, полностью заблокировал реформу УЗ.

Неудачный опыт

Заместитель директора департамента коммерческой работы в "УЗ", эксперт в сфере транспортной инфраструктуры и логистики Валерий Ткачев в комментарии "Сегодня" отмечает, что решение не продлевать контракт с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и тремя членами – Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым – принимал Кабмин. Поэтому и полная аргументация такого решения известно могут знать только члены КМУ. Однако Ткачев предполагает, что у правительства были мотивы.

"По всей видимости КМУ не доволен результатом работы УЗ – провал программы закупок материалов для нужд "УЗ", провал плана ремонтов инфраструктуры, негативные финансовые результаты деятельности компании.. Но это догадки… Возможно это решение КМУ стратегическое", – считает Ткачев.

По словам Ткачева, есть мнение что двухуровневая система корпоративного управления (Набсовет, правление) не особа эффективна, когда имеет место глубокий кризис в компании.

"Размывается ответственность между органами управления, и в итоге никто не несёт персональной ответственности", – говорит Ткачев.

Никто из членов Наблюдательного совета, с которыми не захотели продлевать контракт, не смог соблюсти принципы корпоративного управления и не вышел на совместную пресс-конференцию, чтобы оправдать свои провалы и достижения, а также рассказать о своих результатах роботы на высокооплачиваемых должностях, отмечает наш собеседник.

Напомним, 11 августа, Кабинет министров Украины уволил с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, который накануне подал заявление об отставке, и вместо него назначил советника министра инфраструктуры Александра Камышина.