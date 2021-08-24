Гроші
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Ціни виростуть по всьому світу – виникли глобальні перебої з доставкою товарів

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
24 серпня, 13:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Коронариза все ще тут – виробники в різних країнах страждають від проблем з логістикою напередодні сезонних розпродажів
Світова логістика переживає не найкращі часи
Світова логістика переживає не найкращі часи / Фото: AFP, Reuters/Hannah Mckay

Вартість доставки товарів зростає по всьому світу навіть через 18 місяців після початку пандемії коронавірусу. За прогнозами аналітиків і великих торгових компаній, це призведе до зростання цін на товари масового споживання. Люди по всьому світу відчують наслідки того, що відбувається, вже наприкінці року – в сезон традиційних для багатьох країн розпродажів, пише CNN.

"Збої в глобальних ланцюжках поставок збільшуються. Це викликає дефіцит споживчих товарів і робить доставку товарів все дорожчою для компаній", – наголошується в матеріалі.

Реклама

Такі компанії, як Adidas, Crocs і Hasbro уже попередили ритейлерів про можливі збої, що можуть привести до дефіциту товарів в період підвищеного попиту.

Hasbro, наприклад, збільшує ціни, щоб компенсувати зростаючі витрати на фрахт і сировину. За словами фінансової директорки компанії Дебори Томас, прогнозується, що витрати на морські перевезення в цьому році будуть в середньому в 4 рази вищими, ніж минулоріч.

Ситуація на ринку покращиться не раніше, ніж в першому кварталі 2022 року, вважає виконавчий директор Hapag-Lloyd Рольф Хабба Янсен.

Ціни на доставку

Практично вся сучасна глобальна логістика тримається на контейнерних перевезеннях морем. У лондонській компанії Drewry Shipping підрахували:

  • сукупна вартість доставки стандартного контейнера по восьми основних маршрутах Схід – Захід склала 9613 доларів в середині серпня-2021. Це на 360% більше, ніж рік тому;
  • найбільший стрибок цін відбувся на маршруті з Шанхая (Китай) у Роттердам (Нідерланди): вартість зросла на 659%, до 13 698 доларів.
  • підскочили і ціни на контейнерні перевезення на маршрутах з Шанхая в Лос-Анджелес і Нью-Йорк (США).
Реклама

З огляду на те, що попит на доставку наразі зростає (компанії роблять масові замовлення для розпродажів в кінці року), у багатьох портах вже почали утворюватися затори. Наприклад, 11 серпня в Південній Каліфорнії на якорі стояли 36 контейнеровозів.

Контейнеровози чекають розвантаження в Південній Каліфорнії
Контейнеровози чекають розвантаження в Південній Каліфорнії / Фото: CNN

"Затримки в портах вплинуть на завантаженість складів, а також і без того проблемну пропускну здатність автомобільних і залізних доріг... Брак водіїв вантажівок в США і Великобританії тільки посилив перебої в поставках", – відзначають фахівці.

А зважаючи на те, що деякі компанії почали переходити з поставок море на повітряні шляхи, черги на розвантаження чекають і аеропорти.

Нагадаємо, тим часом продукти в Україні рекордно дорожчають. Журналісти "Сьогодні" розібралися, як відрізняється вартість одних і тих же продуктів в різних регіонах:

Реклама

Раніше фахівці називали такі причини зростання цін – як світові, так і внутрішньоукраїнські:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти