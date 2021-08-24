Ціни виростуть по всьому світу – виникли глобальні перебої з доставкою товарів

Вартість доставки товарів зростає по всьому світу навіть через 18 місяців після початку пандемії коронавірусу. За прогнозами аналітиків і великих торгових компаній, це призведе до зростання цін на товари масового споживання. Люди по всьому світу відчують наслідки того, що відбувається, вже наприкінці року – в сезон традиційних для багатьох країн розпродажів, пише CNN.
"Збої в глобальних ланцюжках поставок збільшуються. Це викликає дефіцит споживчих товарів і робить доставку товарів все дорожчою для компаній", – наголошується в матеріалі.
Такі компанії, як Adidas, Crocs і Hasbro уже попередили ритейлерів про можливі збої, що можуть привести до дефіциту товарів в період підвищеного попиту.
Hasbro, наприклад, збільшує ціни, щоб компенсувати зростаючі витрати на фрахт і сировину. За словами фінансової директорки компанії Дебори Томас, прогнозується, що витрати на морські перевезення в цьому році будуть в середньому в 4 рази вищими, ніж минулоріч.
Ситуація на ринку покращиться не раніше, ніж в першому кварталі 2022 року, вважає виконавчий директор Hapag-Lloyd Рольф Хабба Янсен.
Ціни на доставку
Практично вся сучасна глобальна логістика тримається на контейнерних перевезеннях морем. У лондонській компанії Drewry Shipping підрахували:
- сукупна вартість доставки стандартного контейнера по восьми основних маршрутах Схід – Захід склала 9613 доларів в середині серпня-2021. Це на 360% більше, ніж рік тому;
- найбільший стрибок цін відбувся на маршруті з Шанхая (Китай) у Роттердам (Нідерланди): вартість зросла на 659%, до 13 698 доларів.
- підскочили і ціни на контейнерні перевезення на маршрутах з Шанхая в Лос-Анджелес і Нью-Йорк (США).
З огляду на те, що попит на доставку наразі зростає (компанії роблять масові замовлення для розпродажів в кінці року), у багатьох портах вже почали утворюватися затори. Наприклад, 11 серпня в Південній Каліфорнії на якорі стояли 36 контейнеровозів.
"Затримки в портах вплинуть на завантаженість складів, а також і без того проблемну пропускну здатність автомобільних і залізних доріг... Брак водіїв вантажівок в США і Великобританії тільки посилив перебої в поставках", – відзначають фахівці.
А зважаючи на те, що деякі компанії почали переходити з поставок море на повітряні шляхи, черги на розвантаження чекають і аеропорти.
Нагадаємо, тим часом продукти в Україні рекордно дорожчають. Журналісти "Сьогодні" розібралися, як відрізняється вартість одних і тих же продуктів в різних регіонах:
Раніше фахівці називали такі причини зростання цін – як світові, так і внутрішньоукраїнські:
- неврожай соняшнику;
- Коронавірусние криза;
- підвищення мінімальної зарплати;
- підвищення тарифів.