Цены вырастут по всему миру – возникли глобальные перебои с доставкой товаров

Стоимость доставки товаров растет по всему миру даже спустя 18 месяцев после начала пандемии коронавируса. По прогнозам аналитиков и крупных торговых компаний, это приведет к росту цен на товары массового потребления. Люди по всему миру ощутят последствия происходящего уже в конце года – в сезон традиционных для многих стран распродаж, пишет CNN.
"Сбои в глобальных цепочках поставок усугубляются. Это вызывает дефицит потребительских товаров и делает доставку товаров все дороже для компаний", – отмечается в материале.
Такие компании, как Adidas, Crocs и Hasbro уже предупредили ритейлеров о возможных сбоях, которые могут привести к дефициту товаров в период повышенного спроса.
Hasbro, например, увеличивает цены, чтобы компенсировать растущие расходы на фрахт и сырье. По словам финансового директора компании Деборы Томас, прогнозируется, что расходы на морские перевозки в этом году будут в среднем в 4 раза выше, чем в прошлом.
Ситуация на рынке улучшится не ранее, чем в первом квартале 2022 года, считает исполнительный директор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен.
Цены на доставку
Практически вся современная глобальная логистика держится на контейнерных перевозках морем. В лондонской компании Drewry Shipping подсчитали:
- совокупная стоимость доставки стандартного контейнера по восьми основным маршрутам Восток – Запад составила 9613 долларов в середине августа-2021. Это на 360% больше, чем год назад;
- самый большой скачок цен произошел на маршруте из Шанхая (Китай) в Роттердам (Нидерланды): стоимость выросла на 659%, до 13 698 долларов.
- подскочили и цены на контейнерные перевозки на маршрутах из Шанхая в Лос-Анджелес и Нью-Йорк (США).
Учитывая, что спрос на доставку сейчас растет (компании делают массовые заказы для распродаж в конце года), во многих портах уже начали образовываться пробки. Например, 11 августа в Южной Калифорнии на якоре стояли 36 контейнеровозов.
"Задержки в портах окажут влияние на загруженность складов, а также и без того проблемную пропускную способность автомобильных и железных дорог... Нехватка водителей грузовиков в США и Великобритании только усугубила перебои в поставках", – отмечают специалисты.
А, учитывая то, что некоторые компании начали переходить с поставок море на воздушные пути, очереди на разгрузку ждут и аэропорты.
Напомним, тем временем продукты в Украине рекордно дорожают. Журналисты "Сегодня" разобрались, как отличается стоимость одних и тех же продуктов в разных регионах:
Ранее специалисты называли такие причины роста цен – как мировые, так и внутриукраинские:
- неурожай подсолнечника;
- коронавирусный кризис;
- повышение минимальной зарплаты;
- повышение тарифов.