За рік пандемії понад 5 млн осіб стали мільйонерами: на чому заробляють

Вперше в історії понад 1% населення планети стали мільйонерами – тепер вони контролюють 45,8% всіх грошей світу

Коронавірус лише погіршив розрив між бідними і багатими. Фото: колаж "Сьогодні"

Пандемія коронавірусу допомогла ще 5,2 млн людей у світі стати мільйонерами.

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Про це йдеться в доповіді швейцарської міжнародної фінансової компанії Credit Suisse.

Пандемія допомогла

У щорічному дослідженні Global Wealth Report йдеться, що появі нових доларових мільйонерів і збагачення старих сприяла і сама пандемія, і заходи підтримки бізнесу і населення.

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За даними дослідження, до початку 2021 року в світі утворилося 56,1 млн мільйонерів, таким чином, ця категорія громадян вперше в історії перевищила 1% населення всього світу.

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Крім того, мільйонерам, які складають лише 1,1%, від жителів планети, належить 45,8% всіх грошей світу.

Де найбільше нових мільйонерів

Найбільше нових мільйонерів з'явилося в шести країнах:

США – 1,73 млн;

Німеччина – 633 тис.;

Австралія – 392 тис.;

Японія – 390 тис.;

Франція – 309 тис.;

Велика Британія – 258 тис.

Крім того, на 41,4 тис. зросла і кількість надбагатих людей – чий статок перевищує 50 млн доларів. Тепер їх налічується понад 215 тис.

Однак в деяких країнах кількість доларових мільйонерів знизилася. Наприклад, в Бразилії (на 108 тис.), Індії (на 66 тис.) та Росії (на 44 тис.).

Водночас громадяни з низькими доходами збідніли ще сильніше – вони втратили роботу, а їхні доходи знизилися через економічний спад. Найбільш це відбилося на слаборозвинених країнах, де держава не компенсувала збитки таких людей.

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Одним із головних чинників розриву в добробуті населення стало зниження Нацбанком країн облікових ставок.

Нагадаємо, що в 2020 році в Україні теж стало більше гривневих мільйонерів – понад 1 млн грн задекларувала 8451 особа, тобто на 6% більше, аніж рік тому.

Також ми писали, що за час пандемії коронавірусу 10 найбагатших осіб світу розбагатіли на 540 млрд доларів.

Про що ще говорять в Україні та світі 22 червня, дивіться у відеосюжеті:

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