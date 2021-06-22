За рік пандемії понад 5 млн осіб стали мільйонерами: на чому заробляють

Коронавірус лише погіршив розрив між бідними і багатими. Фото: колаж "Сьогодні"
Пандемія коронавірусу допомогла ще 5,2 млн людей у світі стати мільйонерами.
Про це йдеться в доповіді швейцарської міжнародної фінансової компанії Credit Suisse.
Пандемія допомогла
У щорічному дослідженні Global Wealth Report йдеться, що появі нових доларових мільйонерів і збагачення старих сприяла і сама пандемія, і заходи підтримки бізнесу і населення.
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За даними дослідження, до початку 2021 року в світі утворилося 56,1 млн мільйонерів, таким чином, ця категорія громадян вперше в історії перевищила 1% населення всього світу.
Крім того, мільйонерам, які складають лише 1,1%, від жителів планети, належить 45,8% всіх грошей світу.
Де найбільше нових мільйонерів
Найбільше нових мільйонерів з'явилося в шести країнах:
- США – 1,73 млн;
- Німеччина – 633 тис.;
- Австралія – 392 тис.;
- Японія – 390 тис.;
- Франція – 309 тис.;
- Велика Британія – 258 тис.
Крім того, на 41,4 тис. зросла і кількість надбагатих людей – чий статок перевищує 50 млн доларів. Тепер їх налічується понад 215 тис.
Однак в деяких країнах кількість доларових мільйонерів знизилася. Наприклад, в Бразилії (на 108 тис.), Індії (на 66 тис.) та Росії (на 44 тис.).
Водночас громадяни з низькими доходами збідніли ще сильніше – вони втратили роботу, а їхні доходи знизилися через економічний спад. Найбільш це відбилося на слаборозвинених країнах, де держава не компенсувала збитки таких людей.
Одним із головних чинників розриву в добробуті населення стало зниження Нацбанком країн облікових ставок.
Нагадаємо, що в 2020 році в Україні теж стало більше гривневих мільйонерів – понад 1 млн грн задекларувала 8451 особа, тобто на 6% більше, аніж рік тому.
Також ми писали, що за час пандемії коронавірусу 10 найбагатших осіб світу розбагатіли на 540 млрд доларів.
Про що ще говорять в Україні та світі 22 червня, дивіться у відеосюжеті:
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