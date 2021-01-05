В Україні зросла мінімалка: якими будуть виплати 2021 року

Підвищення мінімальної зарплати тягне за собою зростання пенсій і податків

З 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла на 20% – до 6000 грн за місяць (було 5000 грн), або до 36,11 грн за годину (було 29,2 грн).

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Реально на руки українці отримуватимуть менше, підрахував сайт "Сьогодні". 6000 – це розмір мінімальної зарплати без вирахування податків. Після сплати податку на доходи фізосіб (18%) і військового збору (1,5%) сума становитиме 4830 грн на місяць.

2021 року мінімальна зарплата в Україні підвищиться двічі, в результаті до 6500 гривень. Друге підвищення відбудеться в грудні.

Разом з мінімальною зарплатою з 1 січня 2021 року також ще підвищені:

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Пенсії для людей старше 65 років зі страховим стажем 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки). Мінімальна пенсія для них зросте з 2000 до 2400 грн.

Мінімальний і максимальний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) – до 1320 грн і 19 800 грн відповідно.

Штрафи, прив'язані до мінімальної зарплати. Наприклад, за порушення трудового законодавства. Так, за виплату зарплати на місяць пізніше або не в повному обсязі штраф для роботодавця становить 3 мінімальні зарплати – 18 000 грн.

Також зростання мінімальної зарплати традиційно позначиться на доходах бюджетників. В уряді вже акцентували на підвищенні зарплат вчителів і медиків.

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При цьому з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум. Тепер він становить 2189 грн, зростання становило 71 грн.

А про те, про які зарплати мріють українці, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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