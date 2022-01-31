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Понад 1000 грн за квиток! Що шокувало українця у люкс-вагоні "Укрзалізниці"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 січня, 13:50
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Пасажир "Укрзалізниці" розповів про невідповідність умов СВ високій ціні квитків
За що пасажир віддав 1000 грн
За що пасажир віддав 1000 грн / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Пасажир "Укрзалізниці", який придбав досить дорогий квиток (ціна – понад тисячу гривень) у СВ, поскаржився на умови у вагоні.

Про це чоловік розмістив пост у Facebook.

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За словами пасажира, він подорожував зі Львова у Маріуполь і дорогі квитки у вагон з підвищеним комфортом купив спеціально, оскільки в дорозі йому довелося бути понад 28 годин.

"Та виявилося що мої мінімальні очікування до комфорту у вагоні СВ в 2022 році виявилися занадто завищеними. Просте очікування наявності електричних розеток у купе зазнало краху", – йдеться у відгуку.

Тоді чоловік вирішив пошукати розетки в коридорі, однак напруга у них була лише 110 В, що надзвичайно мало для повсякденних потреб, наприклад заряджання девайсів.

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Розетка з напругою 220 В у вагоні знайшлася, однак була розміщена просто біля туалету.

Що відповіли в "Укрзалізниці"

Представники "Укрзалізниці" відреагували на відгук і перепросили за незручності під час поїздки.

У чоловіка попросили детальну інформацію про номер його потягу та вагона і пообіцяли, що передали скаргу до відповідального підрозділу.

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"Наразі Укрзалізниця поступово оновлює парк рухомого складу. На сьогодні ми вже отримали нові пасажирські СВ-вагони", – написали представники компанії.

Послуги "Укрзалізниці"

Раніше ми створили для вас перелік цікавих, однак не дуже відомих послуг перевізника, якими може скористатися кожен пасажир.

Серед цих послуг є як безплатні, так і платні. За гроші можна скористатись камерами схову, багажним відділенням, залом очікування підвищеного комфорту та кімнатою відпочинку.

А безкоштовно можна почекати у загальному залі вокзалу.

"Сьогодні" також писали, як вигідно придбати залізничні квитки і в які дні їх продають дешевше.

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