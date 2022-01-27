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Послуги, про які ви не знали: що пропонує "Укрзалізниця" своїм пасажирам

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 14:19
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Послуги перевізника можуть бути як платними, так і на безоплатній основі
На вокзалах можна скористатися як платними, так і безкоштовними послугами
На вокзалах можна скористатися як платними, так і безкоштовними послугами / Фото: уніан, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" пропонує широкий спектр сервісних послуг на вокзалах залізниць України. Багато з них є безкоштовними.

"Сьогодні" склав перелік, яким кожен українець, який звернувся до послуг залізничного транспорту, може послуговуватися.

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Послуги бувають як платними (відповідно до встановлених тарифів на тій чи іншій залізниці), так і безкоштовними. Серед них:

  • камери схову;
  • багажні відділення;
  • зали очікування загального користування (безкоштовні);
  • зали очікування підвищеного комфорту (платні). Наприклад, на Київському вокзалі така послуга вартує орієнтовно 250 грн;
  • кімнати відпочинку (ціни варіюються залежно від самої залізниці та виду номерів: чи то люкс, чи то просто ліжко-місце);
  • кімнати матері та дитини;
  • зали очікування для пасажирів з дітьми, для інвалідів, для прийому офіційних делегацій.

Цінову політику тієї чи іншої послуги ви можете дізнатися, звернувшись до довідкового віконечка.

На вокзалах наявні також центри сервісного обслуговування пасажирів, де можна за відповідну плату:

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  • замовити номер в готелі;
  • замовити послуги таксі, носія;
  • скористатися факсом, персональним комп’ютером з доступом до мережі Інтернет, відправити електронну пошту.

На вокзалах ви можете також забронювати квиток на потяг, здати його назад або роздрукувати електронний (за що доведеться заплатити 12 грн).

На вокзалі я маю право

В "Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом" та в "Державних санітарних правилах та нормах, гігієнічних нормативах" описано, що пасажир має право на:

  • безперешкодний та безоплатний прохід до залів чекання, операційного залу, користування підземними та надземними переходами;
  • за наявності квитка (зокрема електронного) пасажири мають право безкоштовно користуватися туалетами на всіх вокзалах за шляхом прямування поїзда.

Платні туалети та платні зали чекання підвищеного комфорту чи з додатковими послугами на вокзалах можуть відкриватися тільки за наявності безплатних.

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Як піймати удачу при купівлі квитків

Подорожувати недорого можливо, варто лише спланувати поїздку в "дешеві" дні: вівторок, середа, четвер і субота. Натомість понеділок, пʼятниця та неділя, – дні, коли населення надто активне у купівлі квитків.

"Укрзалізниця", так би мовити, користується цим і підвищує їх вартість:

  • понеділок, четвер, субота – базовий тариф, без змін;
  • вівторок і середа – знижка 10%;
  • п'ятниця і неділя – квиток коштує дорожче на 10%.

Ціна залежить не лише від днів тижня, а й від пори року.

Нагадаємо, що квитки на потяги можна придбати як онлайн, так і на касі, але сьогодні все більше людей надає перевагу купівлі в інтернеті. Тож ми виділили деякі переваги цього.

Раніше ми розповідали, як "Укрзалізницю" звинуватили у маніпуляції із цінами на квитки під час бронювання їх на офіційному сайті перевізника.

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