Альтернатива трасі Київ – Чоп: на Закарпатті почалося "Велике будівництво" важливої дороги

Автодорога Н-13 проходить через Ужоцький перевал, висота якого більше 800 м. У 2021 році введуть в експлуатацію всі ділянки дороги

Дорогу національного значення, яка з'єднує Закарпатську та Львівську області, – Львів – Самбір – Ужгород – ремонтують у рамках програми президента України "Велике будівництво". Ця автодорога (Н-13) є альтернативою М-06 Київ – Чоп.

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Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький.

"На маршруті Н-13 Львів – Самбір – Ужгород відновлюють 87 кілометрів якісного дорожнього покриття дороги від Ужоцького перевалу до обласного центру Закарпаття", – сказав Білецький.

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Ужоцький перевал через Верховинський Вододільний хребет Українських Карпат розташований на кордоні Галичини і Закарпаття поблизу кордону з Польщею. Висота перевалу – 889 м. Через перевал якраз і проходить автодорога Н-13.

Наразі роботи на Н-13 тривають біля села Оноківці. Тут підрядник зробив фрезерування старого дорожнього полотна. Наступний етап – вирівнюючий шар і покриття щебенево-мастиковим асфальтобетоном.

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На відрізку після 225-го кілометра стартували роботи із улаштування основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші. На цій ділянці рух тимчасово організовано в реверсивному режимі, про що попереджають виставлені знаки.

За планом, у 2021 році введуть експлуатацію всі ділянки дороги Н-13.

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Як заявив раніше заступник керівника Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, в рамках програми президента до кінця 2023 року планується відновити всю мережу загальнодержавних доріг (трас між великими містами).

Також повідомлялося, що Львівська область у рамках "Великого будівництва" має амбітний план – відремонтувати за кошти держбюджету 300 км доріг державного значення та 48 мостів на них.

У 2020 році "Укравтодор" відновив 4056 км доріг державного значення. За оцінками НБУ, інвестиції держави в дорожню інфраструктуру дали додаткові 1,5% до ВВП.

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