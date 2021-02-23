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Не з бюджету: де "Укравтодор" знайде гроші на проєкти "Великого будівництва"

23 лютого, 12:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кубраков розповів про плани компанії щодо залучення фінансування

"Укравтодор" у 2021 році планує оновити 20% основної мережі доріг і шукає джерела фінансування, які дозволять виконувати проєкти без додаткового навантаження на бюджет.

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Серед іншого, розглядаються:

  • пропозиції брати плату за проїзд транзитних вантажівок;
  • варіанти державно-приватного партнерства;
  • кредити під державні гарантії обсягом в 20 млрд грн та інфраструктурні облігації на 60 млрд грн.

Про плани "Укравтодору" розповів голова державного агентства Олександр Кубраков під час форуму "Україна 30. Інфраструктура".

Олександр Кубраков

Олександр Кубраков

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    "Укравтодор" в 2020 році вже почав залучати кошти під держгарантії. Втім, за словами Кубракова, масштабні проєкти потребують дешевих довгострокових кредитів.

    В Україні отримати таке кредитування неможливо. Тому відомство, консультуючись з урядом, Офісом президента і депутатами, розробило механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації.

    "Ми створимо акціонерне товариство в структурі Укравтодору. Воно якраз буде займатися залученням довгострокового фінансування", – уточнив Кубраков.

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    Відповідний проєкт наразі напрацьовується разом з Міністерством фінансів та Національним банком.

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    Передбачається, що така установа зможе формувати статутний капітал через випуск інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства з українським та іноземним бізнесом, залучати інвесторів.

    Заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що такі фонди працюють в розвинених країнах. Зокрема, це Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польський Фонд розвитку.

    "Такі фонди забезпечують більш прозоре та ефективне управління інвестиційними проєктами країни. Фонд "Великого будівництва" в Україні дозволить залучати довгострокове фінансування як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках", – переконаний Тимошенко.

    Нагадаємо, в 2020 році "Укравтодор" вмежах президентської програми "Велике будівництво" побудував і відремонтував рекордну кількість доріг – 4056 км. При цьому ремонт 1 км дороги став обходитися державі дешевше на 4,5 млн грн, а якість робіт покращилася.

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    дороги Укравтодор ремонт доріг Кирило Тимошенко Олександр Кубраков Велике будівництво

    Джерело: Сьогодні

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