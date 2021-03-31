Відремонтують 300 км доріг і 48 мостів: що планує Львівщина на "Велике будівництво"

Львівська область в рамках виконання президентської програми "Велике будівництво" має амбітний план – відремонтувати за кошти держбюджету 300 км доріг державного значення та 48 мостів на них. На це потрібно 6,3 млрд грн. Відповідні пропозиції керівництво області вже подало в Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор").

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Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький, повідомив сайт Львівської ОДА.

Окремо за рахунок кредиту Республіки Польща заплановано відремонтувати ще 68,7 км доріг.

Козицький нагадав, що вже в цьому році також стартує будівництво Північної об'їзної Львова. Всі роботи будуть здійснюватися за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на умовах співфінансування, а це значить, що проєкт відповідає найвищим соціальним, екологічним стандартам, а також стандартам з безпеки.

"Нова траса з’єднає автомобільну дорогу Київ – Чоп із трьома шляхами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею. Її довжина – 23 км. Уже затверджено проєкт Північної об’їзної та підписано Угоду між урядом України та ЄБРР і ЄІБ про надання кредиту. Після всіх додаткових досліджень Укравтодор оголосить тендер. Очікуємо, що будівництво дороги може розпочатись восени 2021 року, триватиме приблизно 4 роки", – зазначив Максим Козицький під час онлайн-дискусії "Велике будівництво-2021. Львівщина".

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Інший важливий проєкт – дорога Стрий – Ходорів, протяжністю 44 км.

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"Вона є частиною найдовшою траси країни, яку хочуть прокласти до 30-річчя Незалежності України. Фактично зшиває Україну – пролягатиме від Стрия до Ізвариного на Луганщині. Зараз проводимо тендер на визначення підрядника", – додав глава Львівщини.

Також він повідомив, що найближчим часом планують розпочати ремонт дороги від Стрия до кордону з Польщею – в Нижанковичах. Цей шлях, по суті, продовжить найдовшу дорогу країни, в результаті Україна вже буде зшита по дорозі від кордону до кордону.

"Польська сторона планує вже цього року приступити до спорудження автомобільного пункту пропуску Нижанковичі – Мальховіце. Тож наші проєкти – це додаткова можливість для розширення міжнародної співпраці України з країнами Європи, це комфорт для подорожніх, це новий поштовх для розвитку місцевих громад", – додав голова Львівської ОДА.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до кінця 2023 року планується оновити всю мережу державних доріг (трас між великими містами), за які відповідає "Укравтодор". В цілому це більше 20 000 км доріг.

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За даними "Укравтодору", в 2020 році було відновлено 4 056 км доріг державного значення. Це найвищий показник за весь час незалежності України.

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