Дорогах потрібні гроші. Звідки візьмуть кошти на "Велику будівництво"

Все фінансування повернеться Україні у вигляді додаткового зростання ВВП, прогнозують в "Укравтодорі"

Дорожній фонд, кошти з якого йдуть на будівництво, ремонт і утримання доріг, може отримати додаткові гроші та вирости на третину. Розглядаються такі джерела:

збільшення акцизу на автомобільний газ;

запуск системи толінгу в Україні;

в Україні; детінізація ринку палива;

залучення фінансування, в тому числі на зовнішніх ринках (над цим працює команда президентської програми "Велике будівництво").

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Про це на онлайн-форумі Ukrainian Transport Infrastructure Week заявив керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"Сумарно ці заходи можуть збільшити надходження в Дорожній фонд на третину. Це прискорить процес відновлення основної мережі доріг. У свою чергу, ці кошти повернуться додатковим зростанням ВВП" , – підкреслив він.

Керівник транспортних проектів ЄБРР Андрій Цокол, в свою чергу, назвав "Укравтодор" ключовим партнером банку в Україні та нагадав, що установа профінансувала п'ять проектів, які були реалізовані в сфері дорожнього будівництва. Їхня загальна вартість – 1,3 млрд євро.

Нова угода 2020 року передбачає реконструкцію майже 300 км траси М-05 Київ – Одеса, будівництво Північного обходу Львова та впровадження чотирьох реформ в дорожній галузі.

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Ключова з них – попередження корупційних ризиків. В агентстві вже працюють консультанти ЄБРР. Вони вивчають і аналізують закупівельні та управлінські процеси з точки зору запобігання корупції. На основі їх звіту до липня поточного року планується фіналізувати і затвердити План антикорупційних заходів. До 2023 року консультант буде супроводжувати імплементацію плану в "Укравтодорі" і його підрозділах. Досвід співпраці з "Укравтодором" розширять на інші урядові установи в Україні.

Нагадаємо, в 2020 році "Укравтодор" відновив 4056 км доріг державного значення. За оцінками НБУ, інвестиції держави в дорожню інфраструктуру дали додаткові 1,5% до ВВП.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу президента і координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великий будівництва" на поточний рік – побудувати і оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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