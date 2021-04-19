Альтернатива трассе Киев – Чоп: на Закарпатье началась "Большая стройка" важной дороги

Автодорога Н-13 проходит через Ужоцкий перевал, высота которого превышает 800 м. В 2021 году введут эксплуатацию все участки дороги

Дорогу национального значения, соединяющую Закарпатскую и Львовскую области, – Львов – Самбор – Ужгород – ремонтируют в рамках программы президента Украины "Большая стройка". Эта автодорога (Н-13) является альтернативой М-06 Киев – Чоп.

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Об этом сообщил первый заместитель главы облгосадминистрации Мирослав Белецкий.

"На маршруте Н-13 Львов – Самбор – Ужгород восстанавливают 87 километров качественного дорожного покрытия дороги от Ужоцкого перевала в областной центр Закарпатья", – сказал Белецкий.

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Ужоцкий перевал через Верховинский Водораздельный хребет Украинских Карпат расположен на границе Галичины и Закарпатья вблизи границы с Польшей. Высота перевала – 889 м. Через перевал как раз и проходит автодорога Н-13.

Сейчас работы на Н-13 продолжаются возле села Оноковцы. Здесь подрядчик сделал фрезерование старого дорожного полотна. Следующий этап – выравнивающий слой и покрытие щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

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На отрезке после 225-го километра стартовали работы по устройству основания дорожной одежды из органо-минеральной смеси. На этом участке движение временно организовано в реверсивном режиме, о чем предупреждают выставленные знаки.

По плану, в 2021 году введут эксплуатацию все участки дороги Н-13.

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Как заявил ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в рамках программы президента до конца 2023 года планируется восстановить всю сеть общегосударственных дорог (трасс между большими городами).

Также сообщалось, что Львовская область в рамках "Большой стройки" имеет амбициозный план – отремонтировать за средства госбюджета 300 км дорог государственного значения и 48 мостов на них.

В 2020 году "Укравтодор" обновил 4056 км дорог государственного значения. По оценкам НБУ, инвестиции государства в дорожную инфраструктуру дали дополнительные 1,5% к ВВП.

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