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Забудовники продають новобудови за "воєнними" цінами — що це означає для українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 11:23
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Розповідаємо, що відбувається на ринку нерухомості станом на липень
Вартість нерухомості у липні зростає
Вартість нерухомості у липні зростає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У липні вартість нерухомості продовжила своє зростання, ба навіть більше — вона перевищила довоєнний рівень. І таке явище спостерігається попри те, що продажі на ринку значно впали.

Про це свідчать дані ЛУН.

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Дійсно, підсумки червня 2022 року показують, що кількість продажів "значно нижча за довоєнну". Як стверджують неофіційні оцінки рієлторів, то кількість угод купівлі-продажу вимірюється одиницями.

Забудовників такий факт не бентежить

Натомість забудовники продають новобудови, які були зведені ще до війни, за новими цінами, що вищі, ніж довоєнні. Аргументують вони це такими чинниками:

  • зростання собівартості будівництва;
  • старт будівництва нових черг відкладається.

Де найбільше зросли ціни?

Як показує статистика, вартість нерухомості найбільше зросла там, де темпи будівництва відбуваються швидшими темпами. У західних областях цей показник сягає 90%, в Одеській області – понад 60%, в столиці – 40%.

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Динаміка цін на нерухомість
Динаміка цін на нерухомість / Фото: lun.ua

Водночас, ціни у столиці все ще випереджають загальноукраїнські.

Що буде з цінами на житло?

Попри вищесказане багато експертів прогнозують, що ціни підуть на спад. За словами СЕО девелоперської компанії GREENOL Олега Приходька, додаткова пропозиція призведе до тимчасового короткострокового падіння.

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Однак це лише форс-мажорний крок, він не буде віддзеркалювати загальні тенденції ціноутворення в умовах майбутнього дефіциту нових житлових площ на фоні спаду обсягів будівництва, інфляційних процесів та зруйнованих десятків мільйонів квадратних метрів житла.

Як пояснював "Сьогодні" Юрій Піта, президент АФНУ (Асоціації фахівців з нерухомості), ціни в Києві дійсно впадуть, однак чекати цього ризиковано. Можливо, житло варто придбати вже зараз.

Також ми розповідали, що робити з нерухомістю в Ірпені та Бучі.

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