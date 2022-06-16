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Терміново у відділ продажу? Що буде з цінами на квартири у Києві найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 червня, 13:19
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Експерт розповів, чи варто зараз купувати житло в Києві, чи краще почекати зниження цін
Нерухомість у Києві можна купувати вже зараз
Нерухомість у Києві можна купувати вже зараз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна змінила ринок нерухомості і в певних регіонах країни взагалі паралізувала його. Однак деякі українці задаються питанням – чи це не чудовий момент, щоб придбати житло в Києві або навпаки, продати столичну квартиру.

Про це, а також про те, що буде з цінами, "Сьогодні" розповів президент АФНУ (Асоціації фахівців з нерухомості) Юрій Піта.

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За словами експерта, елітна, дорога нерухомість зараз явно не користується попитом, тож знайти на неї покупця за достойні кошти – навряд чи вдасться.

А от на бюджетне житло та середній сегмент покупці знайдуться.

"Від різних сегментів нерухомості і залежить ціна. Соціальне житло і економ-житло – воно завжди було і залишається плюс-мінус у своїй ціновій категорії, там суттєвих змін не буде", – каже Піта.

Що це означає?

Чекати ажіотажного попиту на житло у Києві через кількість переселенців не варто, однак певне зростання попиту на економ-нерухомість все ж таки буде.

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"Дійсно, переселенці переїжджають, і ті, хто має можливість, купуватимуть житло, а не орендуватимуть. Вони в першу чергу шукатимуть дешеве житло, оскільки ті запаси, які в них залишились, вони не розраховані на елітну нерухомість", – розповідає експерт.

Юрій Піта наголошує, що пропозицій на ринку буде достатньо, і їхня кількість перевищуватиме попит, тож ціни на нерухомість можуть трошки знизитись, але чекати цього досить ризиковано.

"Якщо вам нема де жити і треба купити житло, треба купувати зараз, не чекати. Є така думка, що через певний час ціни почнуть знижуватись, тож краще почекати, але з іншого боку – продавець не налаштований продавати дешево і не поспішає зі зниженням цін, тому можна не дочекатись моменту, коли буде дешево", – рекомендує президент АФНУ.

Що робити з житлом у Бучі та Ірпені?

Раніше експерт розповів, що у нинішній ситуації на житло у таких регіонах взагалі важко знайти покупця.

Тож якщо ви хочете продати свою квартиру за пристойні кошти, краще не поспішати. На ринку також можуть з’явитися люди, які захочуть дуже дешево купити житло у таких містах, і не лише там, щоб потім продати його дорожче.

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Чи варто чекати відбудови Київської області і як це вплине на ціни, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як українці зможуть фіксувати факти пошкодження свого житла через бойові дії, і розповідали, що буде з податками на житло в Україні.

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