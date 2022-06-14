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Поврежденное и уничтоженное имущество во время войны: украинцы смогут быстрее фиксировать ущерб

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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14 июня, 19:54
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Правительство упростило механизм фиксации разрушений и повреждений жилых зданий из-за обстрелов со стороны РФ
Документы с фиксацией убытков цифровизируют и унифицируют
Документы с фиксацией убытков цифровизируют и унифицируют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Зафиксировать ущерб, нанесенный жилью украинцев российскими оккупантами, станет проще благодаря утвержденной единой форме.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, ранее справку каждый гражданин составлял в произвольной форме, а сейчас ее унифицировали.

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Все данные будут заносить в специально созданную в ближайшее время базу, где будут регистрировать поврежденное имущество. Украинцы смогут получить цифровой документ, подтверждающий убытки.

По словам Дениса Шмыгаля, предварительно подсчитали, что российские захватчики повредили тысячи домов – это 45 млн квадратных метров жилья. Отдельные села и города уничтожены почти до основания.

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Процедура фиксации ущерба

Премьер-министр объяснил, что на уровне общин будут создавать региональные комиссии, в состав которых будут входить по три человека. Они будут заполнять акт, где будут указывать тип пострадавшего повреждения (фасад, стены, фундамент или другие конструкции), и фотографировать все на местах.

Полученные подтверждения будут подтверждать цифровыми подписями членов комиссии. Все новые акты будут заноситься сразу в базу через "Дію". Более старые документы оцифруют и добавят в реестр.

"Ответственным за реализацию этого процесса и в дальнейшем будут органы местной власти", – подчеркнул Шмигаль.

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По состоянию на 14 июня украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденной и разрушенной недвижимости. В ближайшее время их обработают соответствующие органы на местах, а документ, подтверждающий ущерб, будет отражаться заявителю в государственном приложении.

В дальнейшем в правительстве планируется разработать унифицированную систему для оценки стоимости убытков. Над этим работает Министерство развития общин и территорий. После завершения этого этапа украинцам начнут возмещать утраченное. Сейчас фиксация и оценка нанесенного ущерба возможна только на территориях, где не ведутся активные боевые действия.

Компенсация за ремонт

Украинцам пообещали компенсировать все расходы на ремонт жилья, поврежденного в результате российского вторжения. После фиксации ущерба выплата средств будет осуществляться из арестованных российских активов.

"Сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал – государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы", – отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Сегодня" раньше писали, по какому плану будут восстанавливать украинские города, и рассказывали, в каких областях страны уже возобновилось активное строительство жилых комплексов.

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