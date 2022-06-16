Срочно в отдел продаж? Что будет с ценами на квартиры в Киеве в ближайшее время

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать жилье в Киеве, лучше подождать понижения цен

Недвижимость в Киеве можно покупать уже сейчас / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война изменила рынок недвижимости и в определенных регионах страны вообще парализовала его. Однако некоторые украинцы задаются вопросом – не замечательный ли момент, чтобы приобрести жилье в Киеве, или наоборот, продать столичную квартиру.

Об этом, а также о том, что будет с ценами, "Сегодня" рассказал президент АФНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости) Юрий Пита.

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По словам эксперта, элитная дорогая недвижимость сейчас явно не пользуется спросом, поэтому найти на нее покупателя за приличные деньги – вряд ли удастся.

А вот на бюджетное жилье и средний сегмент покупатели найдутся.

"От разных сегментов недвижимости и зависит цена. Социальное жилье и эконом-жилье – оно всегда было и остается плюс-минус в своей ценовой категории, там существенных изменений не будет", – говорит Пита.

Что это значит?

Ждать ажиотажного спроса на жилье в Киеве из-за количества переселенцев не стоит, однако определенный рост спроса на эконом-недвижимость все же будет.

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"Действительно, переселенцы переезжают, и имеющие возможность будут покупать жилье, а не арендовать. Они в первую очередь будут искать дешевое жилье, поскольку оставшиеся у них запасы не рассчитаны на элитную недвижимость", – рассказывает эксперт.

Юрий Пита отмечает, что предложений на рынке будет достаточно, и их количество будет превышать спрос, поэтому цены на недвижимость могут немного снизиться, но ждать этого достаточно рискованно.

"Если вам негде жить и нужно купить жилье, нужно покупать сейчас, не ждать. Есть такое мнение, что через некоторое время цены начнут снижаться, поэтому лучше подождать, но с другой стороны, продавец не настроен продавать дешево и не спешит со снижением цен, поэтому можно не дождаться момента, когда будет дешево", – рекомендует президент АФНУ.

Что делать с жильем в Буче и Ирпене?

Ранее эксперт рассказал, что в сложившейся ситуации на жилье в таких регионах вообще трудно найти покупателя.

Так что если вы хотите продать свою квартиру за приличные средства, лучше не спешить. На рынке могут появиться люди, которые захотят очень дешево купить жилье в таких городах, и не только там, чтобы потом продать его дороже.

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