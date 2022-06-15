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Останній шанс продати? Що робити з нерухомістю в Ірпені та Бучі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 13:51
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Експерт розповів, чи варто поспішати із продажем нерухомості на території Київської області
З продажем нерухомості у Київській області краще почекати
З продажем нерухомості у Київській області краще почекати / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Життя у зруйнованих Ірпені та Бучі потроху відновлюється і у багатьох людей виникає питання – що робити із нерухомістю?

"Сьогодні" запитали у експерта і дізнались, чи варто продавати квартири зараз, чи краще почекати.

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Отже, за словами президента АФНУ (Асоціації фахівців з нерухомості) Юрія Піти, у нинішній ситуації на житло у таких регіонах взагалі важко знайти покупця.

"Не буде зараз покупця по хорошій ціні на такі об’єкти. Ці регіони взагалі не будуть зараз розглядатись, як ринок, тому що в об’єкті нерухомості враховується не лише його стан, а й інфраструктура, і безпека, і можливість нормального проживання в регіоні", – каже експерт.

Наразі Ірпінь та Буча перебувають у процесі відбудови і сьогодні не час продавати там свою квартиру, якщо ви хочете зробити це по гідній ціні.

"Якщо немає якихось термінових потреб у продажу, то не треба цього робити. Міста відновлюються і ринок поступово повернеться", – радить Юрій Піта.

Також експерт не виключає, що зараз з’являться люди, які захочуть дуже дешево купити житло у таких містах, і не лише там, щоб потім продати його дорожче, тож поспішати не потрібно.

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Ціни повернуться?

Юрій Піта наголошує, що відбудова Київської області це справа честі, тож на відбудову Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки обіцяють виділити непогані ресурси.

Це означає, що є шанс поступового повного відновлення там ринку нерухомості і повернення цін на довоєнний рівень.

А от про зростання цін говорити поки зарано, оскільки в найближчий рік навряд чи все відбудується до довоєнного рівня.

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Компенсація за зруйноване житло

14 червня Кабмін спростив механізм фіксації руйнувань і пошкоджень житлових будівель через обстріли з боку РФ.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, раніше довідку про збитка кожен громадянин складав у довільній формі, а зараз її уніфікували.

Після цього дані вноситимуть у єдину базу, яку обіцяють створити найближчим часом і українці зможуть отримати спеціальний цифровий документ, який підтверджує завдану їм шкоду.

Про те, скільки домівок загарбники пошкодили або знищили за попередніми підрахунками, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, який план відбудови склали для українських міст і розповідали, у яких областях вже відновилося активне будівництво.

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