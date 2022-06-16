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Новые цены для новостроек: что произошло со стоимостью квадратных метров в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 09:05
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Рассказываем, как застройщики изменили стоимость квадратных метров в новостройках украинских городов
Что происходит с ценами на жилье в новостройках
Что происходит с ценами на жилье в новостройках / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабного вторжения РФ рынок недвижимости в Украине стал. Нельзя было продавать или покупать жилье, многие застройщики остановили работы на объектах, а некоторые имели потери. Но через несколько месяцев рынок адаптировался, и уже сейчас цены на квадратные метры в новостройках возвращаются на уровень до 24 февраля.

В ЛУН рассказали, сколько в среднем в мае и начале июня стоил 1 м кв. в разных городах Украины.

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Что происходит в Киеве и области

Все большее количество застройщиков сообщают, что они открывают продажи и продолжают строительство. В частности, в Киевском регионе в июне возобновили деятельность уже 83 объекта (в мае таковых было 57).

Застройщики также по разному подошли к формировании цен:

  • 60% новостроек столицы не изменили цены в долларах с февраля;
  • 30% – повысили;
  • 10% – снизили стоимость 1 м кв. в своих домах.

По сути эти причины и привели к тому, что в середине июня цена за квадратный метр в новостройках Киева и области вернулась к февральской. Теперь она составляет 1 270 долларов за 1 м кв. (37 626 грн). При этом в мае она была на уровне 1 440 дол. (42 662 грн).

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В Киевской области в мае средняя цена составляла 770 долларов (22 812 грн).

В частности, к такому уровню вернулась стоимость на жилье эконом- и комфорт-классов, а вот немного подешевели квадратные метры в бизнес-классе. Медленнее всего восстанавливается в этой области пока премиум-класс.

Цены во Львовской области

Здесь к строительству и продажам вернулись уже 80-90% застройщиков. Средняя цена на жилье в новостройках не просто вернулась к уровню военного положения, а превысила его. Рост произошел в среднем на 90 долларов (2 666 грн) за 1 м кв.

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В мае средняя цена во Львове и Львовской области за квадратный метр в новостройке составляла 870 долларов (25 775 грн).

В этом регионе цены вырастают на все классы жилья.

Стоимость квадратных метров в Одессе и области

Среди южных регионов страны самое активное восстановление происходит именно в Одессе. Если сравнивать с апрелем месяцем, то цены на разные классы и росли, и спадали. Больше всего цена выросла в эконом-классе.

В мае средняя цена в Одессе и области за 1 м кв. в новостройке составляла 830 долларов (24 590 грн).

В целом по Украине ситуация такова: среди областей, по которым есть данные, самые большие цены в мае были в Киеве, Днепропетровской и Закарпатской областях.

Что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в таких регионах сейчас очень трудно найти покупателя и вообще это трудно назвать рынком.

"Не будет сейчас покупателя за хорошую цену на такие объекты. Эти регионы вообще не будут сейчас рассматриваться как рынок, потому что в объекте недвижимости учитывается не только его состояние, но и инфраструктура, и безопасность, и возможность нормального проживания в регионе", – рассказал нам президент АФНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости) Юрий Пита.

Эксперт посоветовал не продавать пока в этих городах свою недвижимость, потому что за достойную цену этого не удастся сделать. Лучше подождать, когда рынок восстановится.

Мы также рассказывали, как во время полномасштабной войны с Россией в Украине изменили налоги на недвижимость. Читайте и о том, что ждет застройщиков и покупателей жилья после того, как Нацбанк повысил учетную ставку.

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