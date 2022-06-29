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Вартість нерухомості кардинально зміниться — до чого готуватися українцям

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 11:35
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Розповідаємо, що вплине на вартість нерухомості найближчим часом
На майбутнє ціноутворення вплине чимало чинників
На майбутнє ціноутворення вплине чимало чинників / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зовсім скоро первинний ринок нерухомості зазнає кардинальних змін, його очікує хвиля додаткових кількох десятків тисяч квартир як по переуступці права вимоги, так і через прямий продаж.

Про це розповів СЕО девелоперської компанії GREENOL Олег Приходько, передає РБК-Україна Realty.

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За його словами, неабияк на ціни та обсяг пропозицій на ринку нерухомості вплине саме:

  • підвищення вартості іпотечних кредитів;
  • масовий продаж квартир в новобудовах, за які інвестори більше не зможуть платити;
  • житло у пошкоджених будинках та квартири від людей, які вирішили не повертатися з-за кордону тощо.

Банкротство банків та ризики за кредитами

Облікова ставка НБУ, яку нещодавно підвищили з 10% до 25% — фактично основний чинник, який вплине на подальше ціноутворення. Чому? Тут варто звернути увагу на два аспекти:

  • багато кредитних договорів, зокрема іпотечних, передбачають нарахування щомісячних виплат за користування кредитом через формулу, у якій одна зі складових – облікова ставка НБУ;
  • через підвищення облікової ставки 20-ти банкам загрожує банкрутство, а страждатимуть від цього всі тримачі кредитних договорів, адже зростає вірогідність погіршення умов обслуговування кредитів, що в свою чергу спричинить процес продажу житла з переоформленням кредитних зобов’язань на нових власників або з достроковим погашенням кредиту за рахунок нового власника.

Є висока вірогідність, що кредити, які позичальники не будуть обслуговувати, продадуть фінансовим, колекторським чи факторинговим компаніям. Іпотекодавці можуть розглядати варіант продажу нерухомості, що додасть на ринку кількість об’єктів для покупки.

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Еміграція українців

Чимало переселенців так і залишаться за кордоном. Чим довше триває війна, тим глибше асимілюються українці у інших країнах. А нерухомість, яку вони залишили по собі, збільшує масу загальної пропозиції.

Своє житло вони намагаються продати якнайшвидше, що тягне за собою зниження ціни та можливість торгу.

Що буде з цінами на житло?

Додаткова пропозиція, за словами експерта, спричинить тимчасовий короткостроковий спад цін.

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Однак це лише форс-мажорний крок, він не буде віддзеркалювати загальні тенденції ціноутворення в умовах майбутнього дефіциту нових житлових площ на фоні спаду обсягів будівництва, інфляційних процесів та зруйнованих десятків мільйонів квадратних метрів житла.

Що буде з вартістю квартир у Києві?

Як пояснював "Сьогодні" Юрій Піта, президент АФНУ (Асоціації фахівців з нерухомості), ціни в Києві дійсно впадуть, однак чекати цього ризиковано. Можливо, житло варто придбати вже зараз.

"Якщо вам нема де жити і треба купити житло, треба купувати зараз, не чекати. Є така думка, що через певний час ціни почнуть знижуватись, тож краще почекати, але з іншого боку – продавець не налаштований продавати дешево і не поспішає зі зниженням цін, тому можна не дочекатись моменту, коли буде дешево", – говорить Піта.

Він також зазначив, що попит буде на житло економкласу.

Крім того, ми розповідали, чому декому варто пригальмувати з продажем нерухомості, та що робити з нерухомістю в Ірпені та Бучі.

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