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Стоимость недвижимости кардинально изменится — к чему готовиться украинцам

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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29 июня, 11:35
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Рассказываем, что повлияет на стоимость недвижимости в ближайшее время
На будущее ценообразование повлияет множество факторов
На будущее ценообразование повлияет множество факторов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Совсем скоро первичный рынок недвижимости испытает кардинальные изменения, его ожидает волна дополнительных нескольких десятков тысяч квартир как по переуступке права требования, так и через прямую продажу.

Об этом рассказал СЕО девелоперской компании GREENOL Олег Приходько, передает РБК-Украина Realty.

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По его словам, на цены и объем предложений на рынке недвижимости повлияет именно:

  • повышение стоимости ипотечных кредитов;
  • массовая продажа квартир в новостройках, за которые инвесторы больше не смогут платить;
  • жилье в поврежденных домах и квартиры от людей, решивших не возвращаться из-за границы и т.д.

Банкротство банков и риски по кредитам

Учетная ставка НБУ, которую недавно повысили с 10% до 25%, — фактически основной фактор, который повлияет на дальнейшее ценообразование. Почему? Здесь следует обратить внимание на два аспекта:

  • многие кредитные договоры, в том числе ипотечные, предусматривают начисление ежемесячных выплат за пользование кредитом через формулу, в которой одна из составляющих – учетная ставка НБУ;
  • из-за повышения учетной ставки 20-ти банкам грозит банкротство, а будут страдать от этого все держатели кредитных договоров, ведь растет вероятность ухудшения условий обслуживания кредитов, что в свою очередь повлечет за собой процесс продажи жилья с переоформлением кредитных обязательств на новых собственников или с досрочным погашением кредита за счет нового собственника.

Есть высокая вероятность, что кредиты, которые заемщики не будут обслуживать, продадут финансовым, коллекторским или факторинговым компаниям. Ипотекодатели могут рассматривать вариант продажи недвижимости, что прибавит на рынке количество объектов для покупки.

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Эмиграция украинцев

Многие переселенцы так и останутся за границей. Чем дольше идет война, тем глубже ассимилируются украинцы в других странах. А недвижимость, которую они оставили после себя, увеличивает массу общего предложения.

Свое жилье они пытаются продать как можно быстрее, что влечет за собой снижение цены и возможность торга.

Что будет с ценами на жилье?

Дополнительное предложение, по словам эксперта, повлечет за собой временный краткосрочный спад цен.

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Однако это лишь форс-мажорный шаг, он не будет отражать общие тенденции ценообразования в условиях грядущего дефицита новых жилых площадей на фоне убыли объемов строительства, инфляционных процессов и разрушенных десятков миллионов квадратных метров жилья.

Что будет со стоимостью квартир в Киеве?

Как объяснял "Сегодня" Юрий Пита, президент АФНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости), цены в Киеве действительно упадут, однако ждать этого рискованно. Может быть, жилье стоит приобрести уже сейчас.

"Если вам негде жить и нужно купить жилье, нужно покупать сейчас, не ждать. Есть такое мнение, что через некоторое время цены начнут снижаться, так что лучше подождать, но с другой стороны – продавец не настроен продавать дешево и не спешит со снижением цен, поэтому можно не дождаться момента, когда будет дешево", – говорит Пита.

Он также отметил, что спрос будет на жилье экономкласса.

Кроме того, мы рассказывали, почему некоторым стоит притормозить с продажей недвижимости, и что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче.

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