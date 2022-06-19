Українцям рекомендують негайно зняти квартири з продажу: кого це стосується

Експерт пояснив, чому декому варто пригальмувати з продажем нерухомості

Житло на деокупованих територіях поки що не рекомендують продавати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Власникам вцілілого житла в Бучі, Ірпені та інших містах, які звільнили від російських загарбників, варто почекати з продажем нерухомості.

У цьому переконаний президент Асоціації фахівців з нерухомості (АФНУ) Юрій Піта.

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За словами експерта, нині на квартиру в цих регіонах складно знайти покупця, особливо з пропозицією хорошої ціни. Найближчим часом ринкової вартості за нерухоме майно в цих містах не буде, з огляду на довколишню інфраструктуру.

Що впливає на ціну?

Юрій Піта наголосив, що на формування ціни на об’єкт нерухомості впливає не лише безпосередній стан квартири, а й комфорт (наприклад, комунальні послуги, дороги, наявність лікарень, шкіл, магазинів) і безпека проживання.

Наразі звільнені міста в Київській області відбудовують. Тож продавати там житло – не на часі, якщо власник хоче зробити це за нормальну ціну. Замислитись над продажем можна буде після повного відновлення міст та ринку.

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Водночас ситуацією можуть скористатися спекулянти, які прагнуть скупити житло за безцінь, а потім продати його дорожче. Це ще один аргумент, чому з продажем, по змозі, варто пригальмувати.

Яке житло буде популярне?

Тенденції останніх років на ринку забудови збережуться, але українці стануть більш вибагливими до нового житла. Як пояснив "Сьогодні" співзасновник компанії INSPI Development Володимир Семенцов, важливими пунктами стануть:

розвинена інфраструктура;

наявність рекреаційних зон;

паркінг;

захищена прибудинкова територія;

наявність енергоощадних технологій.

Важливим нововведенням стане обов’язкове облаштування міцних бомбосховищ у відбудованих та нових житлових спорудах. Експерт переконаний, що з огляду на додаткові витрати, девелопери шукатимуть розумний компроміс.

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Останнім часом зросла потреба в сервісних апартаментах, де люди можуть орендувати житло. Раніше пропозиція на ринку була досить обмежена й не могла задовольнити потреби усіх, а тепер, зважаючи на економічні умови та регіон, очікують зростання зацікавлення в "прибуткових будинках".

"Сьогодні" розповідали, які пропозиції у влади для українців, які втратили житло через війну, і що відбувається з ринком оренди нерухомості в Київській області.