Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Вигідно як ніколи? Чому кияни здають житло під оренду за пів ціни і скільки це триватиме

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 квітня, 16:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які знижки власники житла пропонують для оренди квартир у Києві, та скільки такі ціни протримаються
Ціни на оренду житла у Києві протримаються певний час
Ціни на оренду житла у Києві протримаються певний час / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок оренди житла у Києві ожив із початку квітня. Люди повертаються із західних областей до міста, також приїжджають ті, хто покинув інші населені пункти через бойові дії.

Як це впливає на ціни? Про це "Сьогодні" розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

Реклама

Квартири здають значно дешевше, ніж до початку бойових дій

За словами експерта, ціни зараз дуже далекі від тих, які були до ескалації.

"У середньому для чинних та нових орендарів ми спостерігаємо, що знижка становить від 30% до 50% того, що було на початку лютого", – розповів Піта.

Він додав, що ринок оживатиме і надалі, якщо бойові дії не наближатимуться до Києва. Водночас попри пожвавлення ціни залишатимуться такими ж низькими ще певний час.

"Думаю, що найближчими місяцями (травень-червень) ціни залишатимуться досить низькими. Невелике підвищення орендних ставок можливе починаючи з липня. Думаю, зростання може становити 10-20% від сьогоднішнього рівня", – каже Юрій Піта.

Крім того, багато чого залежатиме від переселенців. У Києві досить велика пропозиція житла, яке здається в оренду. Тому за низького попиту, орендні ставки навряд чи почнуть швидко зростати.

Реклама

"Додаткова пропозиція на ринку оренди буде з боку тих власників, які перед війною хотіли продати свої квартири, але тимчасово відклали свої плани. Ціни на нерухомість зараз впадуть і більшість не захоче продавати житло, а пропонувати квартири в оренду. Це ще більше може збільшити пропозицію", – сказав експерт.

Ще один фактор, на думку експерта, який не дасть швидко зростати цінам на житло в Києві – це доходи населення, що знизилися. Поки не буде перезапущено економіку та не почнуть зростати зарплати, різкого підвищення оренди не очікується.

Квартири від держави

Після війни деякі українці отримають безкоштовне житло від держави, це передбачено програмою відновлення України, яка пройде у кілька етапів.

Насамперед передбачено забезпечення житлом тих, хто втратив його через війну, а після – військовослужбовців та всіх, хто працював на благо держави під час війни, наприклад медиків, які не мають свого житла.

Реклама

Програму відновлення планують поєднати з програмою енергоефективності.

"Сьогодні" також писали, як зміняться ціни на оренду в столиці й розповідали, скільки доведеться викласти за наймане житло в США.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти