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Выгодно как никогда? Почему киевляне сдают жилье в аренду за пол цены и сколько это будет продолжаться

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 16:21
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Рассказываем, какие скидки владельцы жилья предлагают для аренды квартир в Киеве, и сколько такие цены продержатся
Цены на аренду жилья в Киеве продержатся определенное время
Цены на аренду жилья в Киеве продержатся определенное время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок аренды жилья в Киеве ожил с начала апреля. Люди возвращаются из западных областей в город, также приезжают те, кто покинул другие населенные пункты из-за боевых действий.

Как это влияет на цены? Об этом "Сегодня" рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита.

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Квартиры сдают гораздо дешевле, чем до начала боевых действий

По словам эксперта, цены сейчас очень далеки от тех, которые были до эскалации.

"В среднем для действующих и новых арендаторов мы наблюдаем, что скидка составляет от 30% до 50% того, что было в начале февраля", – рассказал Пита.

Он добавил, что рынок будет оживать и дальше, если боевые действия не будут приближаться к Киеву. В то же время несмотря на оживление цены будут оставаться такими же низкими в течение определенного времени.

"Думаю, что в ближайшие месяцы (май-июнь) цены будут оставаться достаточно низкими. Небольшое повышение арендных ставок возможно начиная с июля. Думаю, рост может составить 10-20% от сегодняшнего уровня", – говорит Юрий Пита.

Кроме того, многое будет зависеть от переселенцев. В Киеве достаточно большое предложение сдаваемого в аренду жилья. Поэтому при низком спросе арендные ставки вряд ли начнут быстро расти.

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"Дополнительное предложение на рынке аренды будет со стороны тех владельцев, которые перед войной хотели продать свои квартиры, но временно отложили свои планы. Цены на недвижимость сейчас упадут и большинство не захочет продавать жилье, а предлагать квартиры в аренду. Это еще больше может увеличить предложение", – сказал эксперт.

Еще один фактор, по мнению эксперта, который не даст быстро расти ценам на жилье в Киеве – это снизившиеся доходы населения. Пока не будет перезапущена экономика и не начнут расти зарплаты, резкого повышения аренды не ожидается.

Квартиры от государства

После войны некоторые украинцы получат бесплатное жилье от государства, это предусмотрено программой обновления Украины, которая пройдет в несколько этапов.

В первую очередь, предусмотрено обеспечение жильем тех, кто потерял его из-за войны, а после – военнослужащих и всех, кто работал на благо государства во время войны, например медиков, не имеющих своего жилья.

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Программа восстановления планируется совместить с программой энергоэффективности.

"Сегодня" также писали, как изменятся цены на аренду в столице и рассказывали, сколько придется выложить за наемное жилье в США.

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Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Морковь Морковь
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Картофель Картофель
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Гречневая крупа Гречневая крупа
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Яблоки Яблоки
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7
Пшено Пшено
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8
Сало Сало
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Что будет дефицитом
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37,50
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