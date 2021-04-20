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В Україні за рік помітно подорожчали квартири

20 квітня, 17:47

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ціни на житло на вторинному ринку нерухомості підвищувалися активніше, ніж на квадратні метри в новобудовах

Квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%. Це показник за підсумком першого кварталу 2021 року в порівнянні з даними за той же період 2020 року. А порівняно з четвертим кварталом 2020-го середні ціни на квартири зросли на 5,6%.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

При цьому ціни на житло на первинному ринку за рік виросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

Однокімнатні квартири подорожчали:

  • на первинному ринку на 10,8%;
  • на вторинному – на 12,3%.

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Двокімнатні квартири стали дорожче:

  • на первинному ринку на 7,9%;
  • на вторинному – на 13,1%.

Ціни на трикімнатні квартири:

  • на первинному ринку виросли на 11,7%;
  • на вторинному – на 11,8%.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розбиралися, чивигідно вкладати в нерухомість в Україні.

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нерухомість ціни житло статистика квартири Держстат

Джерело: Сьогодні

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