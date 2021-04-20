В Україні за рік помітно подорожчали квартири

Квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%. Це показник за підсумком першого кварталу 2021 року в порівнянні з даними за той же період 2020 року. А порівняно з четвертим кварталом 2020-го середні ціни на квартири зросли на 5,6%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
При цьому ціни на житло на первинному ринку за рік виросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.
Однокімнатні квартири подорожчали:
- на первинному ринку на 10,8%;
- на вторинному – на 12,3%.
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Двокімнатні квартири стали дорожче:
- на первинному ринку на 7,9%;
- на вторинному – на 13,1%.
Ціни на трикімнатні квартири:
- на первинному ринку виросли на 11,7%;
- на вторинному – на 11,8%.
Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розбиралися, чивигідно вкладати в нерухомість в Україні.
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