В Україні за рік помітно подорожчали квартири

Ціни на житло на вторинному ринку нерухомості підвищувалися активніше, ніж на квадратні метри в новобудовах

Квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%. Це показник за підсумком першого кварталу 2021 року в порівнянні з даними за той же період 2020 року. А порівняно з четвертим кварталом 2020-го середні ціни на квартири зросли на 5,6%.

Реклама

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

При цьому ціни на житло на первинному ринку за рік виросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

Однокімнатні квартири подорожчали:

на первинному ринку на 10,8%;

на вторинному – на 12,3%.

Читайте також: Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки

В тренді Нервозність на ринку. Чому бензину і дизпаливу загрожує нове зростання цін

Реклама

Двокімнатні квартири стали дорожче:

на первинному ринку на 7,9%;

на вторинному – на 13,1%.

Ціни на трикімнатні квартири:

на первинному ринку виросли на 11,7%;

на вторинному – на 11,8%.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розбиралися, чивигідно вкладати в нерухомість в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама