В Украине за год заметно подорожали квартиры

Квартиры в Украине за год подорожали в среднем на 11,6%. Это показатель по итогу первого квартала 2021 года по сравнению с данными за тот же период 2020 года. А по сравнению с четвертым кварталом 2020-го средние цены на квартиры выросли на 5,6%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
При этом цены на жилье на первичном рынке за год выросли на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.
Однокомнатные квартиры подорожали:
- на первичном рынке на 10,8%;
- на вторичном – на 12,3%.
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Двухкомнатные квартиры стали дороже:
- на первичном рынке на 7,9%;
- на вторичном – на 13,1%.
Цены на трехкомнатные квартиры:
- на первичном рынке выросли на 11,7%;
- на вторичном – на 11,8%.
Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, выгодно ли вкладывать в недвижимость в Украине.
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