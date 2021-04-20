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В Украине за год заметно подорожали квартиры

20 апреля, 17:47

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Цены на жилье на вторичном рынке недвижимости повышались активнее, чем на квадратные метры в новостройках

Квартиры в Украине за год подорожали в среднем на 11,6%. Это показатель по итогу первого квартала 2021 года по сравнению с данными за тот же период 2020 года. А по сравнению с четвертым кварталом 2020-го средние цены на квартиры выросли на 5,6%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

При этом цены на жилье на первичном рынке за год выросли на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.

Однокомнатные квартиры подорожали:

  • на первичном рынке на 10,8%;
  • на вторичном – на 12,3%.

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Двухкомнатные квартиры стали дороже:

  • на первичном рынке на 7,9%;
  • на вторичном – на 13,1%.

Цены на трехкомнатные квартиры:

  • на первичном рынке выросли на 11,7%;
  • на вторичном – на 11,8%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, выгодно ли вкладывать в недвижимость в Украине.

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недвижимость цены жилье статистика квартиры Госстат

Источник: Сегодня

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