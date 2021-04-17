Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки

Чи правда, що смарт-квартири не вигідні будівельникам. І навіщо їх в такому випадку все ж будують

Однокімнатні квартири завжди користувалися підвищеним попитом. Та в останні роки їх будується значно більше, ніж раніше. Причому з'явилося достатньо пропозицій так званих "смарт-квартир" – площею набагато меншою за звичайні однокімнатні і, відповідно, дешевших.

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Зазвичай, смарт-квартира – це квартира площею від 18 до 30 квадратних метрів. У США й Америці таке житло з'явилося ще в минулому столітті і називається більш точно: мікроапартаменти. А у нас прижилася назва "смарт" (smart в перекладі з англійської означає "розумний"), що в даному випадку може означати лише одне: щоб розмістити на 18 або навіть 25 "квадратах" все необхідне, потрібно гарненько пофантазувати.

За середньої зарплати на смарт-квартиру можна накопичити за два роки

На сайтах оголошень про продаж нерухомості можна знайти варіанти менше ніж за 300 тисяч гривень.

Однак такі квартири, зазвичай, мають проблеми з документами. Або ще не оформлені з певних причин, або будівництво заморожене. Також це може бути будинок до 5 поверхів, який за документами не є багатоповерховим (наприклад, будується в зоні приватного сектору). А іноді й зовсім нежитлове приміщення переробляють під маленьку квартирку, і тоді оформити документи на таке житло буде непросто, якщо взагалі можливо.

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Дані ЛУН

Ціни на безпроблемні смарт-квартири в будинках, які споруджуються, стартують від 450 тис. грн. Зазвичай, це будинки на околицях міста. І площа квартир в них – не більше 25 кв. м. Та за середньої зарплати в Києві понад 18,5 тис. грн на таку квартиру можна зібрати за два роки, навіть не вдаючись до банківського кредиту.

Багато забудовників дозволяють відразу внести тільки стартовий внесок в розмірі від 20 до 50%, а решту суми можна вносити частинами протягом року або двох років, поки будується будинок. Виходить, що можна вибирати квартиру, коли зібрано тільки близько 125 тис. грн, а решту суми збирати вже після оформлення документів або ж взяти як банківський кредит.

Зсередини смарт-квартира – це open space – відкритий простір з відгородженим санвузлом.

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Фото з приватного оголошення про продаж нерухомості

За допомогою грамотного планування такий простір можна перетворити на квартиру-студію. Наприклад, ось так:

Попит залишається високим

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Як розповідає аналітик консалтингової компанії "SV Development" Сергій Костецький, смарт-квартири почали активно будуватися після "банкопаду".

"Тоді люди почали знімати з рахунків свої заощадження, їм повертали по 200 тисяч гривень. Відповідно, у них на руках з'явилося багато грошей. Але це були невеликі суми, на купівлю великих квартир їх не вистачало. І забудовники почали будувати невеликі й дешеві квартири", – говорить Сергій Костецький.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта зазначає, що бум на смарт-квартири останнім часом пішов на спад.

"Це пов'язано з тим, що покупці житла потребують не тільки 4-х стін, а ще претендують на навіть незначні комфортні умови для життя. Тому смарт-квартири варто оцінювати не як специфічний напрямок на ринку нерухомості, а як "опцію" для тих, хто потребує житла, але не має для цього достатніх фінансових можливостей. Смарт-квартири – це житло для молодої аудиторії. Важливий плюс таких квартир, що більшість з них пропонують, зазвичай, з ремонтом, що дозволяє покупцеві скоротити витрати і час на цей процес. Тому затребуваність таких квартир буде завжди. І при розвитку іпотечного кредитування, попит на такі квартири може істотно зрости", – пояснює він.

Водночас Сергій Костецький стверджує, що попит на смарт-квартири як і раніше високий.

"По-перше, платоспроможність українців залишається невисокою. А по-друге, посилити антикорупційне законодавство і фінмоніторинг змушують покупців нерухомості пояснювати походження грошей, і з невеликими сумами це зробити простіше", – аргументує він.

У будь-якому випадку смарт-квартири залишаються найбільш доступним житлом на сьогодні. За оцінками Юрія Піти, серед всіх угод на первинному ринку 10-12% припадає на смарт-житло площею до 30 кв. м, на вторинному ринку – 7-10%.

Забудовникам невигідно будувати смарт-житло

За інформацією АСНУ, сьогодні в об'єктах економ-класу, які споруджують, 15-20% площ припадає на смарт-квартири, а об'єктах комфорт-класу – 5-10%.

"Ні в бізнес-категорії, ні тим паче в преміальному сегменті смарт-квартир ви не знайдете. Але є приклади в житлокомплексах, що споруджують, де однокімнатні квартири площею 45-46 кв. м можна перепланувати під дві рівних за площею смарт-квартири. Природно, така пропозиція можлива тільки на ранніх стадіях будівництва і розрахована насамперед на тих інвесторів, які згодом планують здавати таке житло в оренду", – каже Юрій Піта.

Сергій Костецький говорить, що будувати смарт-житло забудовникам невигідно.

"Чим менша квартира, тим більше з нею проблем. Адже під кожну потрібно проводити комунікації, планувати вхід тощо. З цієї точки зору для будівельників вигідніше продавати багатокімнатні квартири. Але більш високий попит – саме на маленькі квартири. Їх відразу ж розбирають, притому часто – самі забудовники, а потім перепродують за вищу ціну", – говорить Сергій Костецький.

Очевидно, з цієї причини купити хорошу смарт-квартиру на первинному ринку дійсно важко. Тобто важко купити квартиру з балконом і в будинку, який розташований в хорошому місці. До речі, в останні роки площа смарт-квартир дещо зросла.

"За кілька років існування смарт-квартир їхня середня площа стала більшою на 3-5 квадратних метрів. Якщо раніше будувалися квартири по 18-25 кв. м, то зараз – від 25 до 28-30 кв. м. Збільшення площі багато в чому пов'язане зі зміною державних будівельних норм. Згідно з цими нормами, розрахункова площа житла на одну людину має становити не менше 22,5 м2", – розповідає Юрій Піта.

Чому смарт-квартири – це не "гостинки"?

За своїми параметрами більшість смарт-квартир – ті ж самі "гостинки" в старих будинках. Невеликі за площею, без балкона, з поєднаним санвузлом.

Проте Сергій Костецький вважає, що порівнювати смарт-житло з гостинками навіть некоректно.

"У гостинках ванна – півтора метри, кухня – метрів чотири. Це "курник", і таке житло вже не будують. В смарт-квартирах високі стелі, санвузол набагато більший, а замість тісної кухні і маленької кімнати – відкритий простір, який можна зручно спланувати. Наприклад, сучасна тенденція – відокремлювати невелику спальню, до 10 кв. м, а інший простір відводити під кухню-вітальню. І важливо, що смарт-квартири розташовані в нових будинках, з нормальними комунікаціями", – розповідає Сергій Костецький.

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