Житло як бізнес. Чи вигідно зараз вкладатися в нерухомість?

Люди бояться інвестувати на первинному ринку і віддають перевагу оренді, а не перепродажу

Заощадження під матрацами українців знецінюються – інфляція вже досягла 7,5%. Гроші краще не просто зберігати, а вкладати, кажуть в один голос економісти. Наприклад, в нерухомість.

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Кореспондентка "Сьогодні" Євгенія Коваленко з'ясовувала, які варіанти можуть виявитися найвигіднішими.

Первинна нерухомість вигідніше, але лякає інвесторів

У 2020 році на початку карантину ринок нерухомості завмер. Через коронкризу люди боялися інвестувати та прогоріти. Попит зменшився, а тому ціни трохи просіли. Але вже з другої половини карантинного року ринок житла різко пожвавився.

Люди зрозуміли: в період, коли багато хто вже втратив доходи, добре було б підстрахуватися. Наприклад, за домомогую квадратних метрів у столиці. Тому кинулися вкладати в нерухомість все накопичене під матрацами.

"Ринок відреагував, і ціни підскочили. Крім того, скорочується пропозиція. Якщо минулого року в продаж ввели 175 новобудов, то в цьому році їх кількість скоротилася до 130. Нових проектів з'являється не так багато", – розповідає експерт ринку нерухомості Ярослава Чапко.

Вкладати в квартиру на етапі фундаменту – найбільш вигідно. І чим ближче до здачі в експлуатацію, тим дорожче можна перепродати квадратні метри. В цілому новобудови дають середній приріст вартості на рівні 30-50%. За підрахунками експертів, це дасть інвесторові вигоду не менше 20-40% річних.

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Але є одне "але". Ніхто не дасть гарантії, що за кілька років очікування будівництво не буде заморожено або не збанкрутує забудовник. Саме тому потенційні інвестори не хочуть ризикувати грошима і найчастіше віддають перевагу вторинному ринку.

"Із загальної кількості угод вже 15% на "вторинці"- це ті, хто хоче вкласти гроші і здавати квартири в оренду. Такого раніше не було", – говорить експерт ринку нерухомості Сергій Костецький.

Якщо люди і купують житло на первинному ринку, то вже на тому етапі, коли побудована основна частина будинку. У такому випадку під оренду купують 30% квартир.

Дохід вимагає часу

Так коли витрачене окупиться і можна буде рахувати прибуток?

Директор громадської організації "Спілка споживачів України" Максим Несміянов показує одну зі своїх квартир в місті Ірпінь у 8 км від Києва. Квартира площею 63 кв. м розташована у п'ятиповерховому будинку 2019 року. При покупці квадратний метр тут коштував 635 доларів. І це вже в заселеному будинку. Несміянов планує перепродати цю квартиру.

"Я приблизно оцінюю дохід у 5-6 тисяч доларів, якщо ми зіграємо в коротку. Це якщо влітку ми тут зробимо ремонт і продамо. А через 5-7 років буде ще дорожче коштувати, що б не трапилося", – вважає Максим Несміянов.

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Щоб заробити на здачі в оренду, доведеться чекати довше.

"Середня окупність квартири в Україні для здачі в оренду – від 10 до 15 років в залежності від того, де вона знаходиться. У якому місці. Це ми говоримо не про чистий дохід, який людина отримала, а з урахуванням експлуатаційних витрат, ремонту", – додає Костецький.

І це за умови, що орендодавець не платив податків. А якщо їх платити (18% податку на прибуток і 1,5% військового збору), прибутковість інвестиції впаде до 4-5%.

В цілому під оренду радять брати невеликі квартири, але робити в них хороший ремонт.

Нагадаємо, за останній рік ціни на житло в Україні злетіли на 20%. Тепер нерухомість в Києві країні коштує, як в Бельгії, Греції, Польщі або Угорщини, і перевищує ціни в Естонії, Латвії, Болгарії і навіть Іспанії.

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