Уже дорожче, ніж в Європі. Чому в Україні зростають ціни на квартири?

Ціни на житло в Україні за останній рік злетіли на 20%. Тепер нерухомість в нашій країні коштує, як в Бельгії, Греції, Польщі або Угорщині, й перевищує ціни в Естонії, Латвії, Болгарії і навіть Іспанії. Наприклад, квартиру-студію (31 кв. м) на околиці Києва продають за 32 тис. доларів. А в Болгарії така ж студія біля моря коштує 23,5 тис. доларів.

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Що вплинуло на подорожчання квадратних метрів, дізнавалися кореспонденти "Сьогодні".

Сюжет: Юлія Юліна, Дар’я Панченко, Андрій Скорик Відео: Сьогодні

"Три роки тому ми продавали двокімнатну "хрущовку" на Лівому березі за 25 тис. доларів з великими труднощами. На сьогоднішній момент на ринку Києва за такі гроші ви не купите взагалі нічого", – говорить ріелторка Катерина Охріменко.

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Маржа забудовників у багатьох ЖК не досягає і 20%. У той же час зростає вартість будматеріалів – ось і ціна за "квадрат" підвищується. Як пояснюють учасники ринку, подорожчали й земельні ділянки.

"На них виріс попит. У нормальних місцях ділянки закінчуються. А далі вже йде освоєння земельних ділянок, що знаходяться поза межами населеного пункту або у промозонах, де зараз багато перебудовують", – розповідає забудовник Богдан Карпенко.

Але головна причина подорожчання – підвищений попит на нерухомість. Ріелтори кажуть, що зараз квартири розкуповуються просто моментально.

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Впливає і те, що банки пропонують вигідні кредити – під 10% річних на рік або на п'ять років. Позичальники отримують відповідь за кілька днів, хоча раніше чекати затвердження доводилося по кілька місяців.

За прогнозами, ціни на житло будуть рости й надалі – на кілька відсотків щомісяця.

Нагадаємо, раніше ми також розповідали, як українці скуповують житло в Польщі.

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