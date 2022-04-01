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Зекономити не дадуть? Скільки коштують найдешевші гаражі на заході України

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 17:03
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Розповідаємо, скільки доведеться віддати за те, щоб прилаштувати своє авто в західних областях країни
Скільки доведеться віддати за оренду гаража
Скільки доведеться віддати за оренду гаража / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні у деяких містах знизились ціни на житло. Зокрема сума за оренду квартири впала до 50% у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві та Одесі. Водночас жителі деяких міст зажадали значно вищої плати, ніж до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Різні ціни встановлюють і на оренду гаражів. "Сьогодні" дізналися, як виглядають найдешевші пропозиції у західному регіоні країни у Волинській, Львівські та Закарпатській областях.

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Оренда гаражів у Волинській області

Найдешевша пропозиція коштує 600 грн. Це металева будівля на 13 м кв., без світла та ями. Гараж знаходиться у місті Луцьк.

На 50 грн дорожче просять власники ще двох гаражів у Луцьку. Один з них має площу 19 м кв. та цілодобову охорону. Інший за площею майже такий самий, до будівлі підключене світло.

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Далі вже йдуть пропозиції за 800 грн та вище. За характеристиками вони схожі на попередні. Найдорожчі гаражі мають більшу площу та подекуди охороняються.

Львівська область

Тут варіантів більше, і пропозиції починаються з менших сум. За найдешевші варіанти доведеться віддати 500 грн. Таких пропозицій чотири, три з яких у місті Дрогобич, а одна у Львові. Усі вони схожі як за характеристиками, так і за виглядом.

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У Дрогобичі також можна орендувати гараж за 700 грн. Його площа 24 м кв., і як стверджує власник, будівля має зручне розташування поруч із центральною дорогою.

У самому Львові пропонуються для оренди декілька гаражів за 800-900 грн, а найбільше варіантів коштують від 1 000 грн до 2 000 грн.

Закарпатська область

Значно менше варіантів для оренди у Закарпатській області. Найменшу ціну пропонують в Ужгороді – 650 грн. Це металева будівля площею 24 м кв.

Також в Ужгороді є пропозиція за 700 грн. Виглядає вона так.

А потім у місті Мукачеве є два варіанти за 750 грн та 800 грн.

Решта цін за оренду гаражів у цій області перевищують 1 000 грн.

Скільки коштує оренда будинку на Закарпатті

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший варіант для оренди будинку у цьому регіоні коштує 1 000 грн. Інші варіанти лише зростають в ціні. Переглянути їх та порівняти ціни можна у нашому матеріалі.

Також ми розповідали, за скільки власники квартир у Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни, та за скільки здати в оренду.

Ми писали і про те, скільки коштує оренда комерційної нерухомості в Києві.

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