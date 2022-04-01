Сэкономить не дадут? Сколько стоят самые дешевые гаражи на западе Украины

Рассказываем, сколько придется отдать за то, чтобы пристроить свой автомобиль в западных областях страны

Сколько придется отдать за аренду гаража / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине в некоторых городах снизились цены на жилье. В частности, сумма за аренду квартиры упала до 50% в Киеве, Днепре, Запорожье, Полтаве и Одессе. В то же время, жители некоторых городов потребовали значительно более высокой платы, чем до начала полномасштабного вторжения РФ.

Различные цены устанавливают и на оренду гаражей. "Сегодня" узнали, как выглядят самые дешевые предложения в западном регионе страны – в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

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Аренда гаражей в Волынской области

Самое дешевое предложение стоит 600 грн. Это металлическое здание на 13 м кв., без света и ямы. Гараж находится в городе Луцк.

На 50 грн дороже просят владельцы еще двух гаражей в Луцке. Один из них имеет площадь 19 м кв. и круглосуточную охрану. Другой по площади почти такой же, к зданию подключен свет.

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Дальше уже идут предложения за 800 грн и выше. По характеристикам они похожи на предыдущие. Самые дорогие гаражи имеют большую площадь и местами охраняются.

Львовская область

Здесь вариантов больше, и предложения начинаются с меньших сумм. За самые дешевые варианты придется отдать 500 грн. Таких предложений четыре, три из которых в городе Дрогобыч, а одно – во Львове. Все они схожи как по характеристикам, так и по виду.

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В Дрогобыче можно арендовать гараж за 700 грн. Его площадь – 24 м кв., и, как утверждает владелец, здание имеет удобное расположение рядом с центральной дорогой.

В самом Львове предлагаются для аренды несколько гаражей за 800–900 грн, а больше всего вариантов стоят от 1 000 грн до 2 000 грн.

Закарпатская область

Значительно меньше вариантов аренды в Закарпатской области. Наименьшую цену предлагают в Ужгороде – 650 грн. Это металлическое здание площадью 24 м кв.

Также в Ужгороде есть предложение за 700 грн. Выглядит оно так.

А потом в городе Мукачево есть два варианта за 750 грн и 800 грн.

Остальные цены на аренду гаражей в этой области превышают 1 000 грн.

Сколько стоит аренда дома на Закарпатье

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый вариант для аренды дома в этом регионе стоит 1 000 грн. Остальные варианты только растут в цене. Просмотреть их и сравнить цены можно в нашем материале.

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