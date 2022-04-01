Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Сэкономить не дадут? Сколько стоят самые дешевые гаражи на западе Украины

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 17:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько придется отдать за то, чтобы пристроить свой автомобиль в западных областях страны
Сколько придется отдать за аренду гаража
Сколько придется отдать за аренду гаража / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине в некоторых городах снизились цены на жилье. В частности, сумма за аренду квартиры упала до 50% в Киеве, Днепре, Запорожье, Полтаве и Одессе. В то же время, жители некоторых городов потребовали значительно более высокой платы, чем до начала полномасштабного вторжения РФ.

Различные цены устанавливают и на оренду гаражей. "Сегодня" узнали, как выглядят самые дешевые предложения в западном регионе страны в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

Реклама

Аренда гаражей в Волынской области

Самое дешевое предложение стоит 600 грн. Это металлическое здание на 13 м кв., без света и ямы. Гараж находится в городе Луцк.

На 50 грн дороже просят владельцы еще двух гаражей в Луцке. Один из них имеет площадь 19 м кв. и круглосуточную охрану. Другой по площади почти такой же, к зданию подключен свет.

Реклама

Дальше уже идут предложения за 800 грн и выше. По характеристикам они похожи на предыдущие. Самые дорогие гаражи имеют большую площадь и местами охраняются.

Львовская область

Здесь вариантов больше, и предложения начинаются с меньших сумм. За самые дешевые варианты придется отдать 500 грн. Таких предложений четыре, три из которых в городе Дрогобыч, а одно во Львове. Все они схожи как по характеристикам, так и по виду.

Реклама

В Дрогобыче можно арендовать гараж за 700 грн. Его площадь 24 м кв., и, как утверждает владелец, здание имеет удобное расположение рядом с центральной дорогой.

В самом Львове предлагаются для аренды несколько гаражей за 800–900 грн, а больше всего вариантов стоят от 1 000 грн до 2 000 грн.

Закарпатская область

Значительно меньше вариантов аренды в Закарпатской области. Наименьшую цену предлагают в Ужгороде – 650 грн. Это металлическое здание площадью 24 м кв.

Также в Ужгороде есть предложение за 700 грн. Выглядит оно так.

А потом в городе Мукачево есть два варианта за 750 грн и 800 грн.

Остальные цены на аренду гаражей в этой области превышают 1 000 грн.

Сколько стоит аренда дома на Закарпатье

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый вариант для аренды дома в этом регионе стоит 1 000 грн. Остальные варианты только растут в цене. Просмотреть их и сравнить цены можно в нашем материале.

Также мы рассказывали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны, и за сколько сдать в аренду.

Мы писали и о том, сколько стоит аренда коммерческой недвижимости в Киеве.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Работа после войны
Какие сферы будут в тренде
Строительство
Энергетика
IT
Медицина
Логистика
1 /2
Узнать больше

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

45506.69

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3350.15

Litecoin (LTC)

123.57

Ripple (XRP)

0.82

Купить криптовалюту
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять