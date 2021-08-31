Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

З початку року в Україні на 20% зросли обсяги будівництва житла

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
31 серпня, 19:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У січні-липні 2021 року в Україні обсяг виробленої будівельної продукції склав 97,4 млрд гривень
Нове будівництво склало 35,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції. Колаж: "Сьогодні"
Нове будівництво склало 35,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції. Колаж: "Сьогодні"

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-липні 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,9%. При цьому в липні будівництво житла зросла на 39,3%.

Реклама

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за січень-липень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано нульове зростання, в липні – падіння на 0,5%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-липні 2021 року склав 97,4 млрд гривень.

Реклама

Нове будівництво склало 35,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) – 36,5%, реконструкція і технічне переоснащення – 27,9%.

Географічний охоплення в статистиці:

Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

В Україні прогнозують зростання цін на нерухомість

Невпинне зростання цін на рухомість в Україні спричинене апетитами "Укрзалізниці", яка хоче підвищити тарифи на вантажні перевезення. І ланцюгова реакція через дії монополіста зачепить далеко не тільки сферу будівництва, переконані експерти, з якими розмовляв журналіст Микола Антофійчук для новин "Сьогодні".

Реклама

Олександр Руданов, який очолює всеукраїнську спілку фахівців з нерухомості, каже – ціни сказилися. Ще трохи і забудовники не зможуть спрогнозувати вартість квадратних метрів на момент завершення будівництва.

"За перше півріччя 2021 року собівартість будівництва житла вже зросла, це за даними Держстату, зросла загалом на 13%", – каже фахівець.

І це лише початок. 12 мільярдів гривень додаткового заробітку на вантажних перевезеннях, які запланувала собі "Укрзалізниця", неминуче вплинуть мало не на всі сфери економіки. І будівництво та ринок нерухомості – чи не перші під найболючішим ударом.

Раніше ми також писали:

Більше новин дивіться в повному випуску "Сьогодні":

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти