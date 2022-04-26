Ризикуєте опинитися на вулиці – як правильно орендувати квартиру під час війни

Експерт розповів, на що потрібно звертати увагу обом сторонам угоди під час війни.

На що звертати увагу у договорі оренди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців змушені були переїхати в безпечні райони країни і тому питання оренди житла стало особливо актуальним у західних областях.

Адвокат та радник юрфірми "Ілляшев та партнери" Дмитро Грибов розповів "Фокусу", як власник і орендар можуть убезпечити себе, укладаючи угоду в умовах воєнного стану.

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За словами експерта, війна не принесла особливих змін, але бойові дії все ж таки створюють додатковий ризик навіть у найвіддаленіших областях.

Для власника в такій ситуації є дві проблеми:

це безпека майна та його стан;

ситуація, внаслідок якої бойові дії перенесуться до інших регіонів.

Торгово-промислова палата України опублікувала офіційний лист 28 лютого, у якому визначила дію обставин непереборної сили чи форс-мажору.

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Однак, якщо йдеться про нові договори, то учасники угоди вже не можуть посилатися на цей документ, оскільки вже знали про дію воєнного стану.

Що потрібно зробити?

Адвокат розповідає, що насамперед для зменшення потенційних ризиків учасникам угоди варто чітко прописати, які ситуації вони вважатимуть форс-мажором, через яке подальше використання житла як орендоване буде фактично неможливим.

В умовах форс-мажору орендар може звернутись до господаря житла з вимогою зменшити орендну плату або взагалі скасувати її на період дії цих обставин.

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Такою причиною може бути офіційна заява уряду із закликом евакуюватися з вашого населеного пункту чи області.

"Сторони самі можуть домовитися, які випадки вважатимуть такими, за яких договір може бути припинений через форс-мажорні обставини. Закон не наводить винятковий перелік таких обставин", – сказав Грибов.

Орендодавець також може додатково убезпечити себе, якщо сумнівається у платоспроможності квартиронаймачів.

Експерт рекомендує брати, крім авансу та оплати останнього місяця, додаткові фінансові гарантії.

Вони можуть стати компенсацією за пошкоджене майно, а також психологічним бар'єром для несумлінних наймачів.

"На додаток до договору оренди можна укласти акт прийому-передачі з чітким описом майна, яке передається у користування, щоб у майбутньому не виникало жодних питань щодо того, яке майно передали, в якому стані – і в якому стані його потрібно буде повернути", – рекомендує адвокат.

Як перевірити документи

Орендарям дуже важливо перевірити документи власника житла, проте доступ до реєстрів Міністерства юстиції обмежений.

У зв'язку з цим можна перевірити документи, що встановлюють самостійно, але потрібно бути дуже пильним.

Грибов рекомендує зняти копії або сфотографувати їх, а також чітко прописати всі реквізити у договорі оренди.

Чи можна взагалі не платити за оренду

Раніше ми вже розповідали, що форс-мажорні обставини звільняють від відповідальності (штрафів, відшкодування збитків), але від самих зобов'язань.

Тобто просто перестати платити за оренду квартири не можна, проте є винятки, про які можна прочитати у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, де самі низькі ціни на оренду житла і розповідали, чого чекати від цього ринку у травні.