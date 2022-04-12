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Хто в Україні може не платити за оренду квартири під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 13:15
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Експерт розповіла, що відбувається з оплатою оренди нерухомості під час війни
Чи можна не платити за оренду квартири під час війни
Чи можна не платити за оренду квартири під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Багато українців задаються питанням – чи потрібно платити за оренду квартири під час війни і чи можна жити цей період безплатно.

Про це The Page розповіла адвокат, співзасновник theDoc Ірина Марчук.

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Перше, на чому акцентувала експерт – це те, що війна є форс-мажором і це підтверджує лист Торгово-промислової палати України.

Однак це не означає, що всі українці можуть перестати платити за оренду житла, адже форс-мажорні обставини звільняють від відповідальності (штрафів, відшкодування збитків), але не від самих зобов'язань.

"Тобто умова договору про сплату орендної плати має бути виконана, хоч і з порушенням термінів", – наголосила адвокат.

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Договір

Для того, щоб краще прояснити ситуацію, уважно прочитайте договір, який ви підписували, винаймаючи квартиру.

У ньому мають бути розділи, які регулюю оплату за форс-мажорних обставин.

"Текст договору може визначати, що при форс-мажорі сторона звільняється не лише від штрафу або пені, а й від орендної плати загалом", – сказала юрист.

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Експерт нагадала, що текст договору завжди має перевагу над загальним законодавством.

Якщо ви не жили у квартирі?

Відповідно до законодавства, орендар може не платити за оренду квартири у той період, коли приміщення не могло використовуватися через обставини, на які він не впливає.

Ви повинні довести, що не могли користуватися орендованим майном за форс-мажорними обставинами, що не залежать від вас.

Далі, залежно від ситуації, слід звернутися безпосередньо до орендодавця із заявою з проханням звільнити вас від сплати оренди протягом періоду, у який не могли використовувати нерухоме майно за своїм призначенням.

Також можете прикріпити лист Торгово-промислової палати та докази того, що ви не жили у цій квартирі.

"Як доказів можна надавати інформацію з офіційних джерел щодо окупації міста або селища, постійних обстрілів, інформації про можливий наступ на місто", – наголошує співзасновник theDoc.

Яке житло отримають переселенці

Чимало українців втратили квартири через агресію Росії і після закінчення війни зможуть отримати від держави компенсацію як нового житла.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що перші квартири для постраждалих будуть готові вже через 3-4 місяці, однак це лише тимчасове, модульне житло.

Пізніше для них буде збудовано нормальні будинки в 10 регіонах і це переважно двокімнатні квартири, однак зустрічатимуться однокімнатні та трикімнатні.

"Сьогодні" також писали, чи можна отримати спадщину під час війни та розповідали, чи потрібно платити за газ у такій ситуації.

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