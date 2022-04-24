Київ, Вінниця чи Дніпро? Де найнижчі ціни на оренду житла

Редакція "Сьогодні" промоніторила ринок оренди квартир та визначила, де здають найдешевші помешкання

Розповідаємо та показуємо найдешевші пропозиції оренди квартир / Фото: Getty Images, Dom.Ria, Колаж: Сьогодні

Від початку війни ситуація на ринку оренди житла дуже нестабільна – якщо на заході країни ціни сильно підскочили, то в Києві впали майже на 50%.

Редакція "Сьогодні" промоніторила актуальні пропозиції в мережі та пропонує дізнатися, де найвигідніше можна орендувати квартиру.

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Київ

Найдешевше житло, яке зараз можна знайти у Києві, оцінюють у 3500 грн без комуналки. Саме за стільки власник пропонує орендувати однокімнатну квартиру на Осокорках. Смарт-житло площею 12 квадратних метрів, обладнане санвузлом, двома спальними місцями, холодильником, пральною машиною, мікрохвильовкою та меблями.

Квартира на Осокорках / Фото: Dom.Ria

У Святошинському районі пропонують однокімнатку на 36 "квадратів" за 3900 грн/міс. У комплекті – два спальних місця, кухня, меблі та техніка. Житло відремонтоване, за потреби можна довезти ще одне ліжко. Поруч з будинком є озера та ліс.

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Квартира в Святошинському районі / Фото: Dom.Ria

Квартиру-студію за 3999 грн здають у Солом’янському районі, комунальні – лише за лічильниками. Площа помешкання становить 29 кв. м, є кухня, два спальних місця, пральна машина, холодильник. Умова від власника – проживання без тварин.

Квартира в Солом'янському районі / Фото: Dom.Ria

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Вінниця

У мікрорайоні Ближнє Замостя власниця здає однокімнатну квартиру за 2500 грн/міс. Житло на 36 квадратних метрів, є кухня й санвузол. Розраховують на довготривалу оренду, нададуть перевагу студенту або невеликій сім’ї.

Квартира в Ближньому Замості / Фото: Dom.Ria

На Кореї пропонують винайняти житло за 3500 грн/міс. У вартість входить однокімнатна квартира площею 20 "квадратів", з газовою плитою, пральною машиною та меблями. У помешканні також встановлені лічильники на воду, газ і світло.

Квартира на Кореї / Фото: Dom.Ria

Здається також однокімнатна квартира в 5-поверховому будинку в Тяжилові. Загальна площа становить 34 кв.м, є чотири спальних місця. Власники розраховують на довготривалу оренду, поселення без тварин. Вартість становить 4000 грн/міс.

Квартира в районі Тяжилів / Фото: Dom.Ria

Дніпро

Подешевшало житло й у Дніпрі. Зараз ціни на оренду стартують від 2000 грн/міс. Саме стільки власниця просить за кімнату в 3-кімнатній квартирі в Індустріальному районі. Загальна площа помешкання становить 70 "квадратів", є меблі, пральна машинка, холодильник, засклена лоджія. Проживання з власницею-пенсіонеркою.

Квартира в Індустріальному районі / Фото: Dom.Ria

На Лівому Березі здають однокімнатну квартиру за 3500 грн/міс. площею 32 кв. м. Є невелика кухня, меблі, побутова техніка, вода нагрівається в бойлері. Окремо потрібно платити за комуналку за показниками лічильників.

Квартира на Лівому Березі / Фото: Dom.Ria

За 4000 грн/міс. пропонують винайняти однокімнатку в Центральному районі. Квартира на 15 "квадратів" розташована на 6 поверсі багатоповерхівки, з новим ремонтом, цілком умебльована, з побутовою технікою.

Квартира в Центральному районі / Фото: Dom.Ria

Інші пропозиції

Рідко, але й на заході країни можна знайти житло за вигідною ціною. У мікрорайоні Пасічна в Івано-Франківську з’явилася пропозиція за 2000 грн/міс. За ці гроші можна орендувати однокімнатну квартиру площею 30 кв. м з двома спальними місцями. З нюансів – немає гарячої води, тому орендарям доведеться самим встановлювати бойлер, але власник розраховує на довготривалу оренду.

Квартира в Франківську / Фото: Dom.Ria

У Кропивницькому здають однокімнатку площею 33 кв.м на четвертому поверсі в 5-поверховому будинку. Власниця розраховує на двох людей, які винайматимуть житло від 1 року. У квартирі є бойлер, електроопалення, двоспальне ліжко та меблі, але немає холодильника й пральної машини. Вартість житла становить 5500 грн/міс.

Квартира в Кропивницькому / Фото: Dom.Ria

За 6000 грн/міс. можна орендувати квартиру у Франківському районі Львова. Однокімнатне житло на 41 кв.м містить чотири спальних місця, кухню, санвузол і засклений балкон. Підключений інтернет та інші зручності.

Квартира у Львові / Фото: Dom.Ria

Ринок оренди в Україні

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта розповів "Сьогодні", що найближчим часом ситуація в областях зміниться. Зараз на формування цін впливають потоки переселенців, які спричинили ажіотаж на заході та здешевлення в столиці й Одесі.

Від початку травня експерт прогнозує відтік переселенців додому, на більш східні території. Відтак можна очікувати, що спекуляції з вартістю житла й оренди зникнуть, а ціни повернуться до норми.

Раніше ми писали, що на сайтах нерухомості активно продають та здають в оренду житло у Львівській, Тернопільській та Ужгородській областях. З огляду на ситуацію в країні, забудовники планують змінити підхід до спорудження будинків, відповідно й ціни можуть змінитися.