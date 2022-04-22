Ціни на оренду бʼють антирекорди! Скільки коштують квартири в Києві

Вартість оренди житла в Києві зараз вдвічі менша, ніж до війни, однак після все може змінитися
Вартість житла впала наполовину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Після початку війни на території України
вартість оренди житла в Києві впала на 40-50%. Якщо раніше квартира з відповідними параметрами коштувала 10 тис. грн, то зараз за таку ж доведеться віддати 5-6 тис. грн.
Про це
розповів у коментарі НВ директор АН Брок-Ріелті Дмитро Корчев.
Так, ринок нерухомості в столиці поступово почав відновлюватися, зокрема, і з допомогою переселенців, яких за офіційними даними близько 17 тис.
"Деякі орендарі з'їжджають із квартир, власники яких на час воєнних дій відмовилися надавати знижки. Зараз орендувати житло в столиці можна на 40-50% дешевше, ніж ще два-три місяці тому", – говорить експерт.
Однак орендодавці розраховують повернути розмір плати за оренду житла на довоєнний рівень після завершення бойових дій. Однак все залежатиме від економічної ситуації — яку підтримку Україна отримає від західних країн, чи зможе український бізнес платити довоєнну зарплату і чи орендарі повернуться до Києва.
Скільки коштує оренда квартир в Києві
Оренда однокімнатної квартири в центрі міста, за даними OLX, вартуватиме орієнтовно 6-7 тис. грн, а, наприклад, однокімнатна з джакузі в Дніпровському районі обійдеться в 10000 грн.
Ось деякі недавні приклади:
Вартість оренди в Києві / Фото: olx.ua Вартість оренди в Києві / Фото: olx.ua Скільки коштуватиме житло після війни
Після війни
попит на житло з боку українців має бути значним з очевидних причин, тоді як інтерес з боку іноземців, які купили житло у Києві, явно знизиться.
Ринок нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо війна затягнеться і стане агресивнішою, то можна буде очікувати обвалу цін, – розповів "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.
За його словами, через непрацюючий реєстр провести угоду з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна.
Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло дешевшатиме, а на заході дорожчатиме на хвилі відтоку людей. Втім, поки що свідчень про затяте бажання співвітчизників виїхати з рідних місць назавжди немає, – каже експерт.
Після закінчення війни також варто очікувати на подорожчання будівельних матеріалів, яке сприятиме подорожчанню будівельних робіт і позначатиметься як на обсязі пропозиції нового житла, так і його вартості.
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