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Ціни на оренду бʼють антирекорди! Скільки коштують квартири в Києві

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 11:49
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Вартість оренди житла в Києві зараз вдвічі менша, ніж до війни, однак після все може змінитися
Вартість житла впала наполовину
Вартість житла впала наполовину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку війни на території України вартість оренди житла в Києві впала на 40-50%. Якщо раніше квартира з відповідними параметрами коштувала 10 тис. грн, то зараз за таку ж доведеться віддати 5-6 тис. грн.

Про це розповів у коментарі НВ директор АН Брок-Ріелті Дмитро Корчев.

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Так, ринок нерухомості в столиці поступово почав відновлюватися, зокрема, і з допомогою переселенців, яких за офіційними даними близько 17 тис.

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