Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Нова концепція забудови в Україні – як можуть змінитися ціни на нерухомість

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 17:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про те, які плани щодо відбудови житла в Україні після війни
Житло й будівельні матеріали в Україні можуть подорожчати
Житло й будівельні матеріали в Україні можуть подорожчати / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змусила замислитися над іншою концепцією забудови – держава розробляє нові будівельні норми.

Як пише "РБК-Україна", в майбутньому житло зводитимуть з укріпленими підземними паркінгами, бомбосховищами та модульними рішеннями. Звичайно, це вплине й на вартість нерухомості.

Реклама

Архітектори пропонують на підземних поверхах у мирний час розташовувати кафе, виставкові зали чи інші заклади, щоб приміщення були в хорошому стані, а на випадок війни, бізнес повинен буде звільнити їх під сховища.

Старатимуться будувати менше багатоповерхівок, оскільки евакуація людей з верхніх поверхів є проблематичною. Такі будинки є легкою мішенню для ворога. Відтак, основний акцент робитимуть на невисоке житло підвищеної міцності.

Забудову вестимуть поквартально – зводитимуть споруди з модульних конструкцій. В основу закладатимуть залізобетонний каркас і готові стінові панелі з вікнами. Такі будинки будуть стійкішими, але й дорожчими – не менше ніж 1000 доларів за кв. м на околицях Києва.

Реклама

Для здорожчання житла буде кілька причин:

  • зростання цін на будматеріали;
  • підвищення витрат на будівництво підземних споруд;
  • складність із підведенням комунікацій через зниження поверховості.

Нерухомість в Україні

Раніше редакція "Сьогодні" розповідала про актуальні ціни на будівельні матеріали в України. Ми промоніторили вартість будівельних блоків, цегли, гіпсокартону, будівельних сумішей та покрівель станом на квітень 2022 року.

Водночас на заході країни, а також в центрі та Києві забудовники відновили роботу. Здебільшого ведуть базові роботи, оскільки важку техніку віддали на потреби ЗСУ – для розчищення звільнених міст. Тож на повноцінне зведення будинків поки що не доводиться розраховувати.

Реклама

У Львові для переселенців активно зводять модульні містечка, в одному може проживати 350 людей. Найближчим часом планують збудувати ще два таких містечка, але в перспективі архітектори замислюються над створенням повноцінних поселень для українців, що втекли від війни.

Раніше ми розповідали про те, за скільки продають квартири різного плану у Львові, Ужгороді та Тернополі. Власники житла активно збувають помешкання з шиком у Києві, Одесі та Вінниці.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?👇
Дізнатись
Великодні свята
Як працюватимуть банки
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти