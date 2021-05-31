Прості українці зможуть купувати землю: скільки грошей потрібно для початку інвестицій

Для заробітку мало просто накопичити кошти і придбати ділянку – потрібно врахувати ще кілька чинників, попередили аналітики

Продаж с/г землі відкриють з 1 липня / Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні

Після відкриття ринку землі в Україні з 1 липня 2021 року пересічний українець (фізична особа) повинен буде вкласти мінімум 3-4 тис. доларів, щоб інвестувати в сілгоспділянку. Мінімальний розмір такої ділянки складатиме 2 гектари. Максимальна площа земельної ділянки, якою зможе володіти фізична особа, – 100 га.

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Про це розповів керуючий локальними активами ICU Григорій Овчаренко, передає Minfin.

За його оцінками, нижча межа вартості гектара в Україні становить 1,5-2 тис. доларів. Отже, щоб купити найдешевшу ділянку на 2 га, знадобиться не менше 3 тис. доларів.

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Водночас, як зазначив директор "Універ Капітал" Олександр Куликов, ринок землі в Україні буде ринком для професіоналів, а не приватних осіб.

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"Мало просто купити землю, треба купити її правильно, щоби була можливість правильно продати. Якщо купити 2 гектари, то може виявитися, що на них є тільки один покупець, земля якого оточує ці 2 гектари. Більше нікому, крім цієї людини, ви землю продати не зможете", – попередив Куликов.

Нагадаємо, за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

Як повідомлялося, 24 травня президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт № 2194 про передачу землі на місця. Цей документ називають "земельною Конституцією", і він є одним з ключових для повноцінного завершення земельної реформи.

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Крім того, Зеленський заявив, що за час мораторію в Україні вкрали землі "на два Крима", і підрахував, що попередня влада створила всередині країни фактично "офшор площею понад 8 млн га".

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа