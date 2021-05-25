Ціна землі в Україні зросте вдвічі: Шмигаль підрахував, скільки цього чекати

Після відкриття ринку землі в Україні з 1 липня 2021 року вартість ділянок почне поступово зростати. У перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі, розраховують експерти і уряд.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 30. Земля".

"Виграють українські землевласники. Це близько 7 млн українців, що мають у власності земельні ділянки. Останні 20 років землевласники не могли законно продати свої землі, а також не отримували справедливу вартість оренди, яка в Україні в кілька разів нижча за сусідні країни... Відкриття ринку землі спричинить зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки й оцінки експертів", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні, 24 травня, президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт № 2194 про передачу земель на місця. Цей документ називають "земельною Конституцією", і він є одним з ключових для повноцінного завершення земельної реформи.

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Крім того, Зеленський заявив, що за час мораторію в Україні вкрали землі "на два Крими", і підрахував, що попередня влада створила в країні фактично "офшор площею понад 8 млн га".

Нагадаємо, вперше мораторій на продаж сільгоспземлі був прийнятий 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020-го.

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До речі, фахівці не радять українцям позбуватися ділянок (через договори оренди або інші схеми) до липня, а також просять не поспішати з продажем і після відкриття ринку землі – гектари дорожчатимуть поступово, а не одразу після запуску ринку.

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