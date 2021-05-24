За час мораторію в Україні вкрали землі "на два Крима" – Зеленський

Сім мільйонів людей залишилися без конституційного права, а мільйон з них померли, так і не дочекавшись справедливості, вважає Зеленський

/ Фото: Сьогодні, Україна 30

В Україні майже за 20 років проведення земельної реформи та дії тимчасового мораторію на продаж сільгоспділянок політики і бізнесмени вкрали у держави землі, як два півострова Крим. Крім того, мільйон землевласників померли, не дочекавшись можливості розпорядитися своїм майном.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Земля".

"Обіцяли, маніпулювали і навіть їли землю на трибуні ВР... Лякали, що землю вагонами вивезуть за кордон. Але найстрашніше – вони (попередники. – Ред.) позбавили 7 млн громадян їх конституційного права власності на землю", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що через мораторій люди не могли розпоряджатися землею – купувати, продавати її.

"За час мораторію померли 1 млн землевласників, а вартість гектара сільськогосподарської землі стала найнижчою в Європі", – сказав президент.

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Зеленський підрахував, що попередня влада створили в середині країни фактично "офшор площею понад 8 млн га".

"Це сірий тіньовий ринок, де землю дуже легко купували і продавали і заробляли мільйони без сплати податків. За попередніми розрахунками, було незаконно привласнено близько 5 млн га державних земель... За роки мораторію деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землі, як два півострова Крим" , – підкреслив голова держави.

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Нагадаємо, вперше мораторій на продаж сільгоспземлі було прийнято 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року ухвалили навесні 2020-го.

До речі, фахівці не радять українцям позбуватися ділянок (через договори оренди або інші схеми) до липня, а також просять не поспішати з продажем і після відкриття ринку землі – гектари дорожчатимуть поступово, а не одразу після запуску ринку.

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