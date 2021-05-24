Русский
$ 27,46
33,48
  1. Новини економіки
  2. Економіка

"Купувати і продавати землю можуть тільки українці": Зеленський підписав закон

24 травня, 11:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні прийнята земельна Конституція, яка в корені міняє землеустрій у нашій країні

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прямо на форумі "Україна 30" підписав прийнятий Верховною Радою закон №2194 про передачу землі на місця.

Реклама

За його словами, цей документ, який називають земельною Конституцією, в корені міняє землеустрій в Україні.

"Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він у своєму житті ніколи не бачив. (Закон) остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями, чітко закріплює, що купувати і продавати землю можуть тільки українці. Закон, який із великою радістю тут саме зараз хочу підписати", – сказав Зеленський.

В тренді
Долар і євро подешевшали: курс валют НБУ
В тренді
У Мінекономіки зобов'язали АЗС знизити ціни на пальне: скільки коштуватиме бензин
В тренді
Сезонна робота на літо: куди піти і скільки платять
Солодка вата
Зеленський тримає закон про передачу землі громадам. Скріншот

Як повідомляли новини "Сьогодні", також нещодавно Верховна Рада прийняла закон про земельні аукціони. Зазначимо, що обидва закони – про земельні торги та передачу землі на місця – необхідні були для відкриття ринку землі з липня цього року.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніФінанси
Коли в Україні з'явиться дешева полуниця і черешня: прогнози не тішать
Коли в Україні з'явиться дешева полуниця і черешня: прогнози не тішатьЕкономіка
НБУ введе в обіг золоту
НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за ЯнуковичаЕкономіка
Українців змусять самим собі збирати на пенсію
Українців змусять самим собі збирати на пенсіюЕкономіка
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердження
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердженняЕкономіка
Сезон полуниці в самому розпалі – врожай виявився кращим, ніж думали
Сезон полуниці в самому розпалі – врожай виявився кращим, ніж думалиЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти