"Купувати і продавати землю можуть тільки українці": Зеленський підписав закон

В Україні прийнята земельна Конституція, яка в корені міняє землеустрій у нашій країні

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прямо на форумі "Україна 30" підписав прийнятий Верховною Радою закон №2194 про передачу землі на місця.

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За його словами, цей документ, який називають земельною Конституцією, в корені міняє землеустрій в Україні.

"Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він у своєму житті ніколи не бачив. (Закон) остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями, чітко закріплює, що купувати і продавати землю можуть тільки українці. Закон, який із великою радістю тут саме зараз хочу підписати", – сказав Зеленський.

Зеленський тримає закон про передачу землі громадам. Скріншот

Як повідомляли новини "Сьогодні", також нещодавно Верховна Рада прийняла закон про земельні аукціони. Зазначимо, що обидва закони – про земельні торги та передачу землі на місця – необхідні були для відкриття ринку землі з липня цього року.

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