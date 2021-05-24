"Купувати і продавати землю можуть тільки українці": Зеленський підписав закон

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Президент Володимир Зеленський прямо на форумі "Україна 30" підписав прийнятий Верховною Радою закон №2194 про передачу землі на місця.
За його словами, цей документ, який називають земельною Конституцією, в корені міняє землеустрій в Україні.
"Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він у своєму житті ніколи не бачив. (Закон) остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями, чітко закріплює, що купувати і продавати землю можуть тільки українці. Закон, який із великою радістю тут саме зараз хочу підписати", – сказав Зеленський.
Як повідомляли новини "Сьогодні", також нещодавно Верховна Рада прийняла закон про земельні аукціони. Зазначимо, що обидва закони – про земельні торги та передачу землі на місця – необхідні були для відкриття ринку землі з липня цього року.
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