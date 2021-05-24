"Покупать и продавать землю могут только украинцы": Зеленский подписал закон

В Украине принята земельная Конституция, которая в корне меняет землеустройство в нашей стране

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прямо на форуме "Украина 30" подписал принятый Верховной Радой закон №2194 о передаче земли на места.

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По его словам, этот документ, который называют земельной Конституцией, в корне меняет землеустройство в Украине.

"Это закон, который убирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он в своей жизни никогда не видел. (Закон) окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями, четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут только украинцы. Закон, который с большой радостью здесь именно сейчас хочу подписать", – сказал Зеленский.

Зеленский держит закон о передаче земли общинам. Скриншот

Как сообщали новости "Сегодня", также недавно Верховная Рада приняла закон о земельных аукционах. Отметим, что оба закона – о земельных торгах и передаче земли на места – необходимы были для открытия рынка земли с июля этого года.

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