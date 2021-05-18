Гектари пустять з молотка в онлайні – Рада ухвалила ключовий закон про земельні торги

Верховна Рада остаточно схвалила вже два обов'язкових законопроєкти – вони необхідні для відкриття ринку землі з липня цього року

Після запуску повноцінного ринку землі в Україні купувати ділянки можна буде тільки на аукціонах. Крім того, купівля-продаж землі будуть можливі тільки за безнал. Те саме стосується оренди землі, ефітевзису і іншої передачі прав користування. Такі норми прописані в законопроэкті про земельні торги (№ 2195), який Верховна Рада прийняла в другому читанні 272 голосами.

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Це другий зі списку документів, які необхідно було схвалити до початку липня. Першим став законопроєкт № 2194 про передачу земель на місця, його ще називають "земельною конституцією". Також потрібно ухвалити закон про Фонд гарантування позик і про право державних працівників на земельний пай.

Законопроєкт про земельні торги передбачає, що продаж землі проводитиметься в єдиній системі в формі електронного аукціону. Торги відслідковуватимуться в режимі реального часу. Доступ зможе отримати будь-який громадянин України.

Ключове в законі, за словами міністра агрополітики Романа Лещенка:

мінімізація корупційних ризиків: прозоре і ефективне користування та розпорядження землями;

діджиталізація і автоматизація галузі;

інформація про земельні торги виключно через електронні аукціони і в режимі реального часу через мережу інтернет;

публічна електронна система про земельні ділянки.

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По суті, в перспективі купувати ділянки можна буде тільки на аукціонах.

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"Стосовно придбання ділянок, що належать органам місцевого самоврядування, то ініціаторами продажу, найфімовірніше, як і раніше, виступатимуть місцеві ради або об'єднані громади. Вони стверджують переліки вільних ділянок до продажу через аукціон. Відповідно, придбати у власність вільну земельну ділянку комунальної власності ( без капітальних споруд на ній), наприклад, для забудови, можна саме на таких аукціонах" , – уточнювала в коментарі сайту "Сьогодні" юристка Наталя Нечаєва.

Як відомо, закон про відкриття ринку землі в Україні ухвалили ще навесні 2020 року. Але щоб його положення запрацювали вчасно, з 1 липня 2021 року, потрібно було прийняти ще низку документів.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада також ухвалила законопроєкт № 2280 щодо використання земель. Він передає у відання місцевих громад роботу з цілою низкою містобудівної та землевпорядної документації. У підсумку кожна громада повинна самостійно розробити комплексний план просторового розвитку.

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