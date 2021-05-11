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Земля в Україні подорожчає в рази, але цього доведеться почекати – Шмигаль

11 травня, 10:26

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Запуск відкритого ринку сільгоспземель дасть право продавати гектари, але обов'язком це не стане, нагадав прем'єр-міністр

/ Фото: Pixabay

Україна готується до відкриття ринку землі з 1 липня. Після цього протягом 5-10 років вартість ділянок виросте в 2-5 разів, очікують в уряді. Щоб це сталося, Верховній Раді критично важливо затвердити законопроєкт про електронні земельних торгах. А закон про передачу земель на місця парламент вже прийняв.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми дивимося на аналогію з впровадження ринку землі серед наших країн-сусідів. Протягом 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів ... Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість приймати рішення. Подорожчала земля – продай її дорого за ринковою ціною... Я впевнений, що з 1 липня ми зобов'язані відкрити ринок і вчитися жити в ньому" , – сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, щоб ринок землі працював коректно, парламенту також слід ухвалити закони про Фонд гарантування позик і про право державних працівників на земельний пай.

До речі, фахівці теж не радять українцям позбуватися ділянок (через договори оренди або інші схеми) до липня, а також просять не поспішати з продажем і після відкриття ринку землі – гектари будуть дорожчати поступово, а не відразу після запуску ринку.

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