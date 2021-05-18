Гектары пустят с молотка в онлайне – Рада приняла ключевой закон о земельных торгах

Верховная Рада окончательно одобрила уже два обязательных законопроекта – они необходимы для открытия рынка земли с июля этого года

После запуска полноценного рынка земли в Украине покупать участки можно будет только на аукционах. Кроме того, купля-продажа земли будут возможны только за безнал. То же касается аренды земли, эфитевзиса и другой передачи прав пользования. Такие нормы прописаны в законопроекте о земельных торгах (№ 2195), который Верховная Рада приняла во втором чтении 272 голосами.

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Это второй из списка документов, которые необходимо было одобрить до начала июля. Первым стал законопроект № 2194 о передаче земель на места, его еще называют "земельной конституцией". Также нужно принять закон о Фонде гарантирования займов и о праве государственных работников на земельный пай.

Законопроект о земельных торгах предполагает, что продажа земли будет проводиться в единой системе в форме электронного аукциона. Торги будут отслеживаться в режиме реального времени. Доступ сможет получить любой гражданин Украины.

Ключевое в законе, по словам министра агрополитики Романа Лещенко:

минимизация коррупционных рисков: прозрачное и эффективное пользование и распоряжение землями;

диджитализация и автоматизация отрасли;

информация о земельных торгах исключительно через электронные аукционы и в режиме реального времени через сеть интернет;

публичная электронная система о земельных участках.

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По сути, в перспективе приобретать участки можно будет только на аукционах.

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"Что касается приобретения участков, принадлежащих органам местного самоуправления, то инициаторами продажи, скорее всего, по-прежнему будут выступать местные советы или объединенные общины. Они утверждают перечни свободных участков к продаже через аукцион. Соответственно, приобрести в собственность свободный земельный участок коммунальной собственности (без капитальных сооружений на нем), например, для застройки, можно именно на таких аукционах", – уточняла в комментарии сайту "Сегодня" юрист Наталья Нечаева.

Как известно, закон об открытии рынка земли в Украине приняли еще весной 2020 года. Но чтобы его положения заработали вовремя, с 1 июля 2021 года, нужно было принять еще ряд документов.

Напомним, ранее Верховная Рада также приняла законопроект № 2280 относительно использования земель. Он передает в ведение местных громад работу с целым рядом градостроительной и землеустроительной документации. В итоге каждая громада должна самостоятельно разработать комплексный план пространственного развития.

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