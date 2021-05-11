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Земля в Украине подорожает в разы, но этого придется подождать – Шмыгаль

11 мая, 10:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Запуск открытого рынка сельхозземель даст право продавать гектары, но обязанностью это не станет, напомнил премьер-министр

/ Фото: Pixabay

Украина готовится к открытию рынка земли с 1 июля. После этого в течение 5-10 лет стоимость участков вырастет в 2-5 раз, ожидают в правительстве. Чтобы это случилось, Верховной Раде критически важно утвердить законопроект об электронных земельных торгах. А закон о передаче земель на места парламент уже принял.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз... Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене... Я уверен, что с 1 июля мы обязаны открыть рынок и учиться жить в нем", – сказал Шмыгаль.

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Напомним, чтобы рынок земли работал корректно, парламенту также предстоит принять законы о Фонде гарантирования займов и о праве государственных работников на земельный пай.

Кстати, специалисты тоже не советуют украинцам избавляться от участков (через договоры аренды или другие схемы) до июля, а также просят не спешить с продажей и после открытия рынка земли – гектары будут дорожать постепенно, а не сразу после запуска рынка.

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