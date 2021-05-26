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Гектари в смартфоні: перевірити власників землі можна онлайн – ОП

26 травня, 09:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аукціони з продажу сільськогосподарських ділянок теж будуть відслідковуватися через інтернет. Це забезпечить їхню прозорість, впевнені у Зеленського

В Україні з 1 липня відкривають ринок землі, розпоряджатися якою будуть не чиновники, а громади. Це означає передачу на місця великих можливостей, а також відповідальності. Серед основних можливостей – онлайн-доступ зі смартфона до реєстру земельних ділянок та електронні аукціони з купівлі-продажу землі.

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Про це заявив заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко під час форуму "Україна 30. Земля"

"Приблизно 2-3 роки тому ніхто не міг собі уявити, що в Україні можна буде прямо з телефону зайти на геопортал відкритих даних і побачити там власників кожного квадратного метра землі. Або, наприклад, взяти участь в прозорому електронному аукціоні з купівлі-продажу землі" , – зазначив він.

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За словами Тимошенка, ці можливості – лише невелика частина змін, робота над якими ведеться цілодобово.

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"Президент Володимир Зеленський вперше в історії України домігся того, що в Україні нарешті вводиться прозорий, цивілізований ринок землі. Не дерибан земельних ділянок, прикритий тишею і темрявою чиновницьких кабінетів, а публічне управління за прикладом розвинених країн світу", – зазначає Тимошенко.

Він нагадав, що завдяки спільній роботі президента, уряду, парламенту і місцевих громад відкриття ринку землі вийшло на фінішну пряму. Зокрема, 24 травня Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 2194, який вже охрестили "земельної конституцією".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, вперше мораторій на продаж сільгоспземлі було прийнято 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020-го.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

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