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Непристойно багато! Як українці заробляють немалі кошти на прибуткових будинках

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 січня, 11:00
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Первинний ринок українські інвестори відкинули на другий план
Найвигідніше вкладати свої кошти у прибуткові будинки
Найвигідніше вкладати свої кошти у прибуткові будинки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У найближчій перспективі вкладання коштів в об’єкти сервісних апартаментів стане вагомою альтернативою інвестуванню в первинний ринок житла.

Про це повідомив "Сьогодні" співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

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Нагадаємо, що сервісні апартаменти передбачають не лише створення комфортних і зручних апартаментів для життя, а ще й повного спектру корисних "сервісів" для орендаря: від лобі з ресепшн, кав’ярень та зон відпочинку до рум-сервісу, клінінгу, зручної оплати комунальних витрат.

Так, окупність від інвестицій від будівництва прибуткових будинків (переважно сервісних апартаментів) становить в середньому від 7 до 10 років, а прибуток від приватних інвестицій становить близько 10-12% на рік.

За словами експерта, якщо ви волієте вкладати кошти для їхнього збереження чи примноження, то інвестиції у сервісні апартаменти будуть для вас чудовою та дійсно вагомою інвестицією.

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"Для девелопера окупність інвестицій в створення сервісних апартаментів дорівнює окупності комерційних об’єктів у вдалих локаціях: офісних приміщень, ТРЦ районного формату тощо", — наголосив Володимир Семенцов.

Де розвивається будівництво?

На думку експерта, найбільш привабливими для розвитку сегменту сервісних апартаментів є великі обласні центри країни, зокрема Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, а також низка міст, в яких створені найбільш сприятливі умови для ведення бізнесу, наприклад, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ.

Окрім цього, велика затребуваність таких об’єктів спостерігається в регіонах з великими рекреаційними можливостями, наприклад, на узбережжі Чорного, Азовського морів та Карпатах.

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"Розвиток сегменту сервісних апартаментів на пряму залежить від економічних умов того чи іншого міста, туристичного потенціалу. З часом такі об’єкти можуть стати вагомою альтернативою сегменту оренди житла, але з додатковими перевагами та великим інвестиційним потенціалом", — каже експерт.

Тож можна зробити висновок, що сервісні апартаменти, а особливо, якщо вони розташовані в рекреаційно привабливих регіонах — доволі вигідний вклад, що в майбутньому принесе чималі гроші. Наразі багато українських інвесторів вже "підхопили" цю тенденцію.

Іпотека під 5%

Державна програма "Українська мрія" буде запущена протягом січня-березня 2022 року. Вона передбачає іпотеку під 5% річних.

Продукт буде максимально простим та зрозумілим, а стати учасниками зможуть усі, хто отримує офіційні доходи.

"Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис. грн сукупно. Наше завдання – дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн", – сказав заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Окрім цього, "Українська мрія" передбачає видачу кредитів під 5% для інших цілей, наприклад для купівлі електромобіля, розповів Шурма.

Планується, що 2022 року буде видано близько 30 тисяч іпотечних кредитів, а в подальшому цю кількість планують збільшити до 150 тисяч на рік. За словами представника ОП, бюджетні кошти використовують лише для старту.

Раніше ми розповідали про найбільш трендове та відносно недороге житло в Україні. Придбати його можна як на первинному, так і на вторинному ринку за хорошими цінами.

Нагадаємо, що у 2022 році 80-85% покупців первинного житла становитимуть люди віком від 25 до 45 років і переважно представники ІТ-компаній. Інші 10-15% – це покупці у віці від 45 до 60 років.

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