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Малогабаритне та біля природи: які квартири шукатимуть українці у 2022 році — поради забудовникам

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 січня, 09:41
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Левову частку у купівлі первинного житла займають ІТ-шники
Найчастіше у 2022 році житло купуватимуть представники ІТ-компаній
Найчастіше у 2022 році житло купуватимуть представники ІТ-компаній / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2022 році 80-85% покупців первинного житла будуть люди віком від 25 до 45 років і переважно представники ІТ-компаній. Решта 10-15% покупців — це аудиторія віком від 45 до 60 років.

Про це "Сьогодні" розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group.

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Загалом, понад 40% покупців первинної нерухомості належатимуть до IT-індустрії, 30% — переважно менеджери середньої та вищої керівних ланок секторів рітейлу, логістики, роздрібної торгівлі.

Близько 20% покупців належатимуть до творчих професій: дизайнери, креативні директори, маркетологи тощо. Понад 10% покупців — експати (іноземні громадяни, що працюють в Україні та громадяни України, що тривалий час працюють за кордоном), а також люди старшого віку з усталеним життям, звичками, вподобаннями.

ІТ-шники

За словами Михайла Підвисоцького, представники ІТ-індустрії ретельно вивчають особливості того чи іншого проєкту та бренду забудовника. Цій категорії потрібно "технологічне" життя, де є все для комфорту людини, але разом з цим вони надають перевагу тихому, усамітненому місті поблизу великого міста.

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"Не слід забувати, що через пандемію велика частка IT-спеціалістів працює вдома, тому дуже часто вони потребують додаткової площі для створення домашнього офісу або ж орієнтуватимуться на наявність коворкінгу чи офісних приміщень поруч з житлом", — наголосив експерт.

Менеджери

Менеджери середньої та вищої ланки великих компаній мають досить напружений графік, і для наповнення силами, енегрією вони часто обирають місце усамітнене, щоб це було гармонійне та спокійне життя біля природи.

"Ця категорія покупців шукатиме місце, яке допоможе їм позбутися робочих стресів та змінити на краще своє життя", — вважає експерт.

"Творчі" покупці

Для представників "креативного класу" важлива концепція майбутнього проєкту, ідеологія житлового комплексу та додаткові конкурентні переваги, наприклад, можливості ефективно працювати у форматі аутсорсу чи без надмірної потреби перебування в офісі.

Зазвичай такі люди не розділяють життя і роботу, вони налаштовувані від всього отримувати позитивні емоції, в яких вони вбачають власне та родинне щастя.

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"В той же час "люди з реалізованим успішним досвідом", купуючи житло, шукатимуть, насамперед, безпеку, затишок, природу, можливість жити в спокої, без міського хаосу та гонитв", — підкреслив Михайло Підвисоцький.

Щодо експантів, то вони надають перевагу сучасному, технологічному і безпечному будинку для всієї родини. Їм потрібні відчуття захищеності та затишку, адже частина рідної країни, за словами експерта, знаходиться у їхній домівці.

Загальний "портрет покупця" 2022 року

Всі вищезгадані групи обʼєднує кілька загальних якостей:

  • бажання жити серед природи з елементами усамітненого життя, але недалеко від великого міста;
  • бажання жити в сучасних будинках, зведених з використанням найновіших технологій та із сучасних еко-матеріалів (деревини, каменю, тощо);
  • жити в середовищі собі подібних людей.

У 2022 році для покупців важливим буде не лише благоустрій територій житлових комплексів, а й створення цілісних екосистем, які б поєднали природне середовище, простір, комфорт, інфраструктурну самодостатність та інновації. Це стосується як об'єктів соціально-побутових сервісів, так і території для дозвілля, занять спортом, відпочинку.

Податок на нерухомість підвищився

2022 року загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (порівняно з 2021 роком).

Підвищення податку зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати. Так, згідно із Законом України "Про державний бюджет України на 2022 рік" розмір мінімальної заробітної плати встановлено у розмірі 6500 грн та прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2481 грн.

Загальна ставка податку на нерухоме майно повинна становити не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати. За формулою: 6500 * 1,5% = 97,5.

Тож цього року податок на нерухомість становитиме 97,5 грн за 1 квадратний метр.

Раніше ми розповідали, як змінилися ціни на вторинному ринку нерухомості за 2021 рік, а також писали, що на початку 2022 року квартири у великих містах можуть подорожчати на 5%. Від попиту на ринку залежатиме вартість квартир у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

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